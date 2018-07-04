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    Tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    04.07.2018 - 21:15 | Son Güncelleme:

    Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesinin ardından avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için davaya bakan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme, savunmasını tamamlamaması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş’ın tahliye talebini 21 Mayıs’ta reddetmişti. Heyette yer alan bir üye hâkim çoğunluk görüşüne karşı çıkarak, Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde oy kullanmıştı. Karşı oy yazısında “Demirtaş’ın iddianamede yüklenen suçlar ve fiiller ile tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulduğunda Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince tutuklu kalmasının, serbest seçim hakkının özünden zedelenmesi ve bu hakkın etkin kullanımını engellenmesi” olacağı belirtilmişti. Demirtaş’ın tutukluluk incelemesi 29 Haziran’da yapıldı. Daha önce Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde oy kullanan hâkimin de yer aldığı heyet, bu sefer oybirliği ile “Kovuşturma konusu suçların yasada öngörülen alt ve üst sınırları arasındaki ceza miktarı dikkate alındığında ceza miktarı ile tutuklama tedbiri arasında ölçülülük bulunması” gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.  

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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