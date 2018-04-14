Tutukluluğa devam kararı

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada Demirtaş, yargılandığı fezlekelere konu olan konuşmaların Meclis’te yasama sorumsuzluğu kapsamında yaptığı konuşmalarla benzerlik taşıdığı için müzekkere yazılarak TBMM’den konuşmalarının istenmesini talep etti. Miting konuşmalarının kimseyi suç işlemeye teşvik ve tahrik etmediğini savunan Demirtaş, aksine suça konu olan konuşmanın, hitap ettiği kitlenin suça bulaşmasını engellemeye yönelik olduğunu öne sürdü.



‘PKK YÖNETİCİSİ OLMADIM’

“Ben hiçbir zaman PKK yöneticisi olmadım, ne kimseden emir aldım ne de kimseye emir verdim. Benim tutuklanmam örgüte sosyolojik destek vermektir” diye savunma yapan Demirtaş, konuşmalarının ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesini talep etti. Demirtaş’ın beyanlarından sonra avukatlarına söz verildi. Avukatlar, müvekkilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. Mahkeme heyeti, Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına hükmetti.



