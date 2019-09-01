TUS sınavı oturumları saat kaçta başlayacak ve bitecek? TUS kaç dakika sürecek?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTUS sınavı oturumları saat kaçta başlayacak ve bitecek? TUS kaç dakika sürecek?
GeriGündem TUS sınavı oturumları saat kaçta başlayacak ve bitecek? TUS kaç dakika sürecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
01.09.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

TUS sınavı oturumları saat kaçta başlayacak ve bitecek? TUS kaç dakika sürecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TUS sınavı oturumları saat kaçta başlayacak ve bitecek? TUS kaç dakika sürecek?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) için beklenen gün geldi. ÖSYM'nin düzenlediği sınavlar bugün içinde tamamlanacak. Peki, TUS sınavı oturumları saat kaçta başlayacak ve bitecek? TUS kaç dakika sürecek?

2019-TUS 2. dönem ile 2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı(2019-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) pazar günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacak. İşte, oturumların başlama saati ve sınav süresine ilişkin ayrıntılar...

2019-TUS'un sabah yapılacak Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, öğleden sonraki Klinik Tıp Bilimleri Testi'nin de saat 14.45'te başlaması bekleniyor.

Öte yandan Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 17 bin 84, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 17 bin 852 aday katılacak. Adaylara, her iki oturumda da 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek.

Ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 3 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 4 bin 350 kişinin görev yapacağı bildirildi.

2019-STS'YE İLİŞKİN DETAYLAR

2019-TUS ile aynı gün yapılacak 2019-STS Tıp Doktorluğu sınavının birinci aşamasına 40, ikinci aşamasına 2 bin 135 adayın katılması bekleniyor.

Ankara'da yapılacak sınavın birinci aşamasının saat 10.15'te, ikinci aşamasının ise 14.45'te başlayacağı açıklandı. Bu oturumlarda da adaylara 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek.

Öte yandan tüm bu sınavlara ilişkin ÖSYM'den, sınavların sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına adayların alınmayacakları hususunda adaylara uyarı yapıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: 'Çok fazla zamanımız ve sabrımız yok'
Korkunç olayda yeni gelişme! 5 polis açığa alındı
Çorlu'daki vahşette katil tanıdık çıktı
Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi