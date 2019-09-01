TUS sınavı oturumları saat kaçta başlayacak ve bitecek? TUS kaç dakika sürecek?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) için beklenen gün geldi. ÖSYM'nin düzenlediği sınavlar bugün içinde tamamlanacak. Peki, TUS sınavı oturumları saat kaçta başlayacak ve bitecek? TUS kaç dakika sürecek?
2019-TUS 2. dönem ile 2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı(2019-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) pazar günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacak. İşte, oturumların başlama saati ve sınav süresine ilişkin ayrıntılar...
2019-TUS'un sabah yapılacak Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, öğleden sonraki Klinik Tıp Bilimleri Testi'nin de saat 14.45'te başlaması bekleniyor.
Öte yandan Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 17 bin 84, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 17 bin 852 aday katılacak. Adaylara, her iki oturumda da 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek.
Ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 3 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 4 bin 350 kişinin görev yapacağı bildirildi.
2019-STS'YE İLİŞKİN DETAYLAR
2019-TUS ile aynı gün yapılacak 2019-STS Tıp Doktorluğu sınavının birinci aşamasına 40, ikinci aşamasına 2 bin 135 adayın katılması bekleniyor.
Ankara'da yapılacak sınavın birinci aşamasının saat 10.15'te, ikinci aşamasının ise 14.45'te başlayacağı açıklandı. Bu oturumlarda da adaylara 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek.
Öte yandan tüm bu sınavlara ilişkin ÖSYM'den, sınavların sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına adayların alınmayacakları hususunda adaylara uyarı yapıldı.
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