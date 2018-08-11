TUS saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yarın ÖSYM tarafından yapılacak. TUS'a girecek olan vatandaşlar şimdi sınav saatlerini ve sınavın kaç dakika olacağını merak edip araştırıyor. Sınav öncesinde sınava girecek olan adaylar, sınav saatinde bir yanlışlık olmaması için kontrol amaçlı sınav saatini sorguluyorlar. Peki, TUS saat kaçta başlayacak? TUS kaç dakika sürecek?
2018-TUS 2. Dönem sınavı öncesi sınava katılım sağlayacak çok sayıda vatandaş aramalarını yoğunlaştırdı. 'TUS saat kaçta başlayacak?' sorusu sınava girecek olan birçok aday tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. İşte, TUS hakkında merak edilen sorular ve cevapları...
TUS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 12 Ağustos Pazar günü yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10:15'de Klinik Tıp Bilimleri Testi ise 14:45'de başlayacak. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre her iki sınav da 150 dakika sürecek.
TUS NEDİR?
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.
Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.
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