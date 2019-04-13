İmamoğlu’nun mesajları şöyle: “12 gündür İstanbul seçimiyle ülke boğuluyor. Seçildiğimiz çok net. Göreve başlamak istiyoruz. Bu seçimlerin sonuçlarında en çok rencide edilen AK Partili dostlarım. Siz seçimi tartıştırmayı kendinize mesele ederseniz, kendinize oy veren insanları bile kırarsınız. Beni kutlayan birçok AK Partili var. YSK’ya sesleniyorum. Maltepe’de 12 gündür sayım işlemi devam etmekte. Bitirin artık bu işi. Anlamsız şekilde orada frene basılıyor. Yazık, günah. Bu geciktirmenizin hiçbir anlamı yoktur. Siz seçimlerin meşruluğunu koruyamazsınız, uluslararası toplum da seçilen insanların meşruluğunu kabul etmez.

Çok komik duruma düşüyorlar. Ya kardeşim, kimse mülkünü teslim etmiyor. İBB burası. 16 milyon insanın varlığı ve sahibi olduğu makam.

KARARLI DURUŞ BEKLİYORUZ

(YSK’nın Büyükçekmece ile ilgili erteleme kararı ve Maltepe’deki sayım süreci) Süreç o kadar sürüncemede ve belirsiz işletilmeye çalışılıyor ki, gerçekten şehir buna üzülüyor. YSK’yı zorda bırakacak eylemler ya da talepler üzücü. YSK’dan son derece kararlı bir duruş bekliyoruz. Buradan, 300-400 kişilik liste vererek, İstanbul seçimlerine gönderme yaparak... Yahu kardeşim, bu insan Başakşehir’den 150-200 kişiyle gelmiş. Başakşehir’de olsa da büyükşehire oy kullanacaktı, Büyükçekmece’de de. Ya da Üsküdar’da da Fatih’te de. Yine orada da olsa İBB’ye oy kullanacaktı. Neyi yakalamaya çalışıyorlar? İğne deliğini bulsalar oradan geçirecekler ama bulamıyorlar.

Yeter. Bunaldı insanlar. Kardeşim, bir ilçenin seçimi bitirilmez mi? Kendilerini gülünç duruma düşürsünler. Biz gülmeyiz onlara. Ama İstanbul’u sıkıntıya sokmasınlar. İstanbul bizim ciğerimiz, İstanbul bizim kalbimiz. Türkiye’yi yormasınlar. Türkiye’yi yurtdışına karşı mahcup etmesinler, rezil etmesinler, yeter. İşlerine baksınlar. Biz de işimize bakalım.”