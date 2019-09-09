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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI - Buse PEHLİVAN / DHA
09.09.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Türkiye’nin konuştuğu cinayette şok detaylar! Kanlı elbiselerini…

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklayarak öldüren 2 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme iki şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Olay Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül Cumartesi gece 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halit Ayar arkadaşları Mustafa Sinan N. ve Tolga O. ile birlikte caddede ilerledikleri sırada 27 yaşındaki Emra Yaşar ve aynı yaştaki Erhan Kurdal tarafından 'Bize para verin ya da bira ısmarlayın' diyerek yolları kesildi. Halit Ayar ve arkadaşları şüphelilere para vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gruplar kavga etmeye başladı. Halit Ayar göğüs, kalp ve çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybederken, Mustafa Sinan N. sol kol, sol bacak ve karnından yaralandı.

KAÇIŞ GÜZERGAHI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çocukluk arkadaşı olan şüphelileri yakalamak için 5 ayrı ekip oluşturdu. Polis ekipleri olay günü yaşanan ve şüphelilerin kaçış güzergahlarının da olduğu 9 saatlik güvenlik kamera görüntüsü elde ederek çalışmalarını derinleştirerek şüphelilerin adreslerini belirledi. Şüphelilerden Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın cinayet sonrasında yaya olarak Şişhane ve Kasımpaşa istikametine kaçtıkları daha sonra ise ayrı taksilere binerek Fatih Kocamustafapaşa Mahallesinde bulunan evlerine gittikleri belirlendi.

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AİLESİNİN EVİNDE KANLI ELBİSELERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ…

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden Emra Yaşar'ın Fatih'teki ailesinin evinde kanlı elbiselerini değiştirip ablasının Zeytinburnu'nda bulunan evine gittiğini tespit etti. Ekipler Yaşar'ı ablasının evinde, Erhan Kurdal'ı ise Kocamustafapaşa'da bulunan ailesinin evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

PARA İSTEMEDİK, ARAMIZDA SÖZLÜ MÜNAKAŞA OLDU…

Emniyette ifadesine başvurulan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın, 'Böyle bir olay oldu. Biz para istemedik. Oradan geçiyorduk, aramızda sözlü münakaşa oldu. Biz yapmadık' diye ifade verdikleri öğrenildi.

CEZAEVİNDE Kİ İYİ HALİ İÇİN İZNE GELDİ, CİNAYET İŞLEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde detaylı sorgulamaları yapılan şüpheli Emra Yaşar'ın 'Hırsızlık', 'Yaralama', 'Uyuşturucu' ve 'Tehdit ve Gasp' suçlarından 15 farklı kaydının olduğu 2014 yılında 'Tehdit ve gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği 2016 yılında ise Kırklareli Açık Cezaevine yollandığı ortaya çıktı. Cezaevindeki iyi hali sebebiyle Yaşar'ın 2 Eylül'de ailesinin yanına izne çıktığı öğrenildi. 9 Eylül'de de cezaevine teslim olması gerekiyordu.

9 AY ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ…

Erhan Kurdal'ın ise yapılan detaylı sorgulamasında, 'Yaralama', 'Uyuşturucu', 'Gasp' ve 'Polise mukavemet' suçlarından toplam 10 kaydının olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede Kurdal'ın 2019 yılı başında 'Gasp' suçundan cezasını tamamlayarak tahliye olduğu ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında 'Cinayet', 'Yaralama', '6136 SKM' ve 'Yağma' suçlarından işlem yapılarak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Mahkeme 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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