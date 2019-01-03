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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA-AA
03.01.2019 - 19:46, Son Güncelleme:

Türkiye'nin konuştuğu caninin ifadesi ortaya çıktı

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Türkiye'nin konuştuğu caninin ifadesi ortaya çıktı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı H.İ.H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.İ.H'nin babası Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.İ.H,'nin ifadesi de ortaya çıktı

’GEÇMEM İÇİN KOPYA ÇEKMEM GEREKİYORDU’

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.H, savcıya verdiği ifadesinde yaşanan olayı anlattı. 2014’de Kıbrıs’ta hukuk fakültesi kazandığını söyleyen H.İ.H., "2015 yılında yatay geçişle Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne geldim. Tarafıma haksızlık yapıldı. 2. sınıftan başlamam gerekirken 1. sınıftan başlatıldım. Ceren Damar Şenel danışman hocamdı. Bu sorunlarımı ona anlatıyordum. Ama bana ters cevaplar veriyordu. Ben, derslerimin yoğun olması nedeniyle üniversiteye sınavdan sınava gidiyordum. Ders çalışmalarımı ise evde yapıyordum. O gün 3 sınavım vardı. Derslerimin yoğun olması nedeniyle sınava hazır değildim. Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Bu nedenle sınavdan geçmek için kopya hazırladım" dedi.

’2 EL ATEŞ ETTİM, SONRA BIÇAK İLE SALDIRDIM’

Sınav salonuna girdiğinde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i gördüğünü belirten H.İ.H, "Sınav başladıktan sonra hazırladığım kopyayı çıkardım ve kopya çekmeye başladım. Bir süre sonra Ceren Damar Şenel, beni kopya çekerken yakaladı. Hakkımda tutanak tutarak kopya çektiğim için işlem yaptı. Gün içerisinde birkaç kez onunla görüştüm. Odasına gittim ancak beni tersledi ’çık git’ falan dedi. Sonra eve gittim babamın silahını aldım. Daha önceden de bıçak almıştım. Sonra tekrar Ceren Damar Şenel ile görüşmek için odasına gittiğimde kendime hakim olamadım. Evden aldığım babamın silahını doldur boşalt yaptım ve Ceren Damar Şenel’e 2 el ateş ettim. Sonra da bıçak ile saldırdım. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum. Daha sonra tabancayı başıma dayadım ve intihar etmek istedim. Ancak odaya hocalar ve öğrenciler girmeye başlamıştı. Ben de olayın şoku nedeniyle oradan kaçtım. Annemi aradım sonra babamla birlikte karakola giderek teslim oldum" ifadelerini kullandı. H.İ.H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.İ.H'nin babası Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi H.İ.H. (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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