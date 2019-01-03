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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.01.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Ceren için gözyaşları sel oldu!

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Ceren için gözyaşları sel oldu!

Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesi'nde sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrenci Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar (27) için fakülte önünde tören düzenlendi. Törende Ceren Damar'ın Dışişleri Bakanlığı'nda görevli diplomat eşi Levent Şenel, karısının tabutu başından bir an olsun ayrılmadı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dün Hasan İsmail H. adlı öğrenci tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar için bugün fakülte önünde tören düzenlendi. Hukuk Fakültesi öğrencileri ve akademisyenler ile Damar'ın yakınlarının katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Damar'ın ailesi, sevenleri ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Fakülte girişinde bulunan taziye masasına karanfiller ve Damar'ın fotoğrafları konuldu. Damar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında annesi ve babası uzun süre gözyaşı döktü.

“Benim eşim bir eğitim şehididir”

Ceren Damar'ın Dışişleri Bakanlığında görevli diplomat eşi 28 yaşındaki Levent Şener, "Sizlerle bir eş, bir evlat, bir abla, sadık bir dost ve çok değerli birisi adına konuşuyorum. Ceren Damar adına konuşuyorum. Hayat bizlere hiç beklemediğimiz anda acılar yaşatabiliyor. Bunu kimi zaman 50 yaşında, kimi zaman 60 yaşında, kimi zaman 30 yaşında yaşatabiliyor. Ben bu acıyı 28 yaşında yaşadım. Bu olay bana şunu gösterdi, Ceren her zaman kurallara uyan, işini dört dörtlük yapan bir insandı. Hiçbir zaman kimse hakkında iftira atmaz ve kötü konuşmazdı. Hocalarımızın dediği gibi kıymetli bir bilim insanıydı. Bu olayları hiçbir zaman kötülükle yenemeyeceğiz, her zaman iyi insan olup iyilikle hareket etmeliyiz. Benim eşim eğitim şehididir. Bunun altını çizmek istiyorum. Görevini harfiyen yapmaya çalışırken azılı bir katil tarafından şehit edilmiştir. Biricik aşkımın annesi Feyzan Hanım, babası Mustafa Bey ve kardeşi Selin Hanım ve tüm akrabalarımız adına sizlere teşekkür ediyoruz. Genç arkadaşlarımdan şunu rica ediyorum, iyi bir mühendis, iyi bir hukukçu, iyi bir doktor değil iyi bir insan olmaya çalışın. En önemlisi insanları sevin ve kötülüğe kötülükle cevap vermeyin. Bu olayda da inşallah eğitim sistemindeki yanlışlıklar ve bazı konularda da duyarlılık oluşacaktır" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu törende yaptığı konuşmada, “Ceren bizim de öğrencimizdi Ankara Hukuk’dan. Üzüntümü tarif edecek söz bulamıyorum. Bir daha dilerim böyle bir trajediyi ülkemiz yaşamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir bilim insanını, bir Cumhuriyet kadınını kaybetti. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

"Yüce yargımız gereken cezayı verecek"

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, “Bugün üniversitemizin en kederli günü, yavrumuz Ceren’i kaybettik. Menfur bir saldırıda aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olacak bundan hiç şüphemiz yok. Kederli ailesine başsağlımızı iletiyoruz. Zanlının yüce yargımız tarafından gereken cezaya çarptırılacağını biliyoruz. Çok kıymetli bir genç, pırıl pırıl bir arkadaşımızdı. Biz ayakta olduğumuz sürece onun ve ailesinin yanında olacağız” dedi. 

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir, “Bu göreve geldiğimde böyle bir konuşma yapacağımı düşünmemiştim. Ceren hepimizin çok sevdiği, sorumluluk sahibi, son derece kibar ve iyi yetişmiş bir genç hanımdı" ifadelerini kullandı. 

"Mesleğimi çok seviyorum, sizi bırakmayacağım hocam dedi"

Eski Rektör Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu, “Sevgili kızımız bizim kürsümüzün mensubuydu. Öğrenme azmi vardı, öğrenme şevki vardı. 'Çok iyi bir iş hukukçusu olacaksın, ama sen bir diplomatla evlendin, kızım eşinin mesleği gereği kuşlar gibi uçar gidersin' demiştim. O da 'Mesleğimi çok seviyorum, sizi bırakmayacağım hocam" dedi. Birlikte çok güzel çalışmalar yapacağız dedik ama nasip olmadı. Sadece Çankaya Üniversitesi değil Türkiye çok büyük bir evladını kaybetti” dedi. 

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