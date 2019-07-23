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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
23.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye’nin adım atma hakkı var

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Türkiye’nin adım atma hakkı var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ABD ile yaşanan S-400 krizi konusunda, “Türkiye’nin kendi savunması için gerekli adımları atma hakkı vardır, yaptırım kabul edilemez” dedi. Öztrak, dün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sürerken yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

F-35 TEPKİSİ

(ABD’li heyetin Türkiye ziyareti) ABD’den yaptırım uygulamasıyla ilgili farklı görüşler geliyor. Başkan, Türkiye daha önce ‘ABD’den Patriot almak istedi biz vermedik Türkiye haklıdır S-400’leri almakta’ derken buna karşılık Amerikan Senatosu’ndan, Dışişleri Bakanlığı’ndan, Savunma Bakanlığı’ndan farklı sesler gelebiliyor. Dolayısıyla bu süreci dikkatle izlemek gerekiyor. Başkan Trump, geçtiğimiz dönemde de birçok şeyler söylüyor ama farklı bir noktaya da gidilebiliyor. Türkiye’nin kendi savunması için gerekli adımları atma hakkı vardır. Bu konuda uygulanacak ambargoları, F-35’lerin verilmemesini, yaptırım uygulanmasını CHP olarak tasvip etmemiz mümkün değildir.
(Suriye’ye askeri operasyon) Yetkililer yeni bir göç dalgasıyla karşılaşmamak için güvenli bölge şart diyorlar. Bu göç meselesi Türkiye için önemli bir sorun olmuştur ama baştan itibaren farklı bir yaklaşım benimsenmiş ve göç meselesi iç politika malzemesi haline getirilmiştir, bu yanlıştır. Güvenli bölge konusunda iktidarın atacağı adımları dikkatle izliyoruz.

11. KALKINMA PLANI

11. Beş Yıllık Kalkınma Planı vizyon belgesi değil Türkiye’nin ekonomi politikalarının iflas ettiğinin belgesi. Bu plana göre 2023 yılında milletin geliri ve aş için verilen vaatlerde yüzde 50 iskonto yapılmış. İhracat hedefi 500 milyar dolardan 227 milyar dolara düşmüş. İşsizlik ikiye katlanmış. 10 yılı kaybettik. ‘Hukuk, basın özgürlüğü olmasa ne olur’ gibi lafların gerçek olmadığı ortaya çıktı. Hukuk ve demokrasi, soframızdaki ekmek, vatandaşın cebindeki para ile yakından ilgilidir.”

BORÇLARI ERTELENMELİ

(Düzce’deki sel) CHP olarak yaptığımız incelemeler sonucunda, yaşanan bu afetin temel nedeninin planlama eksikliği olduğunu gördük. Akçakoca ve köylerinin acil talepleri var. Birincisi derhal afet bölgesi ilan edilmeli, sel felaketi yaşayanlara psikolojik destek için tedbir alınmalı, ev ve işleri zarar gören vatandaşların vergi ve kredi borçları ertelenmeli. Geçici barınma alanları oluşturulmalı, acil ihtiyaçların karşılanması için devlet tarafından vatandaşlara maddi destek sağlanmalı.

BURSA SORUSU: İKTİDAR NE YAPACAK?

İktidarın milletin değerleri ile de kavgalı olduğu ortaya çıktı. Bursa’nın AKP’li Belediye Başkanı, 30 Ağustos’ta toplu taşımanın ücretsiz olmasının talep edilmesi üzerine ‘30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil’ diyor. Yetmiyor Ormancılık Günü ile 30 Ağustos’u aynı kefeye koymaya cüret ediyor. İktidar partisi ne yapacak, takip edeceğiz. Ayrıca iktidarın küçük ortağının bu sözler hakkında ne yorum yapacağını büyük bir merakla bekliyoruz.

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