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ANKARA (AA) 
15.12.2019 - 01:50, Son Güncelleme:

Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü Libya vatandaşlarına vize muafiyeti

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Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü Libya vatandaşlarına vize muafiyeti

Libya'nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük Libya vatandaşlarının, Türkiye'ye 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

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