Türkiye'deki hayalet çocuklar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye'deki hayalet çocuklar
GeriGündem Türkiye'deki hayalet çocuklar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
14.10.2018 - 01:06, Son Güncelleme:

Türkiye'deki hayalet çocuklar

Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
Türkiye'deki hayalet çocuklar

Türkiye’de yaşayan 3.5 milyon Suriyeli mültecinin yüzde 46’dan fazlasını çocuklar oluşturuyor. Peki bu çocuklarla ilgili halk ne düşünüyor? İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün (İstanPol) yaptığı çalışmaya göre İstanbullular, Suriyeli çocuklardan korkuyor.

İSTANBUL Politik Araştırmalar Enstitüsü (İstanPol), Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle, en fazla Suriyelinin barındığı il olan İstanbul’da, Suriyeli çocuklara olan bakışı araştırdı. Suriyeli çocukların yoğun olduğu bölgelerde yaşayan ya da bu bölgelerden geçen toplu taşıma hatlarını kullananlara ulaşmak hedefiyle Zincirlikuyu-Beylikdüzü metrobüs hattı seçildi. Bu hat üzerindeki ilçelerde yaşayan 10’u kadın, 15’i erkek 25 kişi belirlendi. Yaşları 19 ile 66 arasında değişen, 16’sı lisans öğrencisi/mezunu veya yüksek lisans öğrencisi/mezunu ve 8’i lise ve altı okullardan mezun katılımcılarla derinlemesine görüşmeler yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlar ‘Bir Algı Araştırması: İstanbul Yolculuğunda Suriyeli ‘Hayalet’ Çocuklar’ başlığıyla raporlaştırıldı.

ÇOCUĞA ŞİDDET SIRADANLAŞMIŞ
Başlık, ‘Hayalet Çocuklar’ ifadesini içeriyor çünkü araştırmanın sonuçlarına göre İstanbullular, Suriyeli çocuklardan korkuyor. Suriyeli çocuklar en sık ‘dilenci çocuklar’ olarak tanımlanıyor. Üç sebepten dolayı ‘Hayalet’ olarak tanımlanıyorlar: Görünmezlik, korku ve yadsıma. Görünmezler çünkü katılımcılar çocuklara karşı acıma ve üzülme hislerini ifade etseler de bu durum onlar için önemini yitirmiş. Çocuklara karşı şiddet, çocuklar arası sınıf farkı ve çocuk işçiliği de katılımcıların gözünde sıradanlaşmış. Rapora göre katılımcılar, gelecekte çocukların suçluya dönüşme ihtimalinden korkuyor. Çocukların yaşı büyüdükçe algılanan tehlike oranı ve katılımcıların tedirginlikleri de artıyor. Katılımcılar, ayrıca Suriyeli çocukları yadsıyor. Çocuklara dair algı, yetişkin Suriyelilere yönelik algının gölgesinde kalarak çocukların özellikle uzun vadedeki durum ve ihtiyaçlarının göz ardı ediliyor olmasına sebep oluyor. Araştırmada katılımcılar, söz konusu yetişkinler olduğunda da çoğunlukla olumsuz yargılar belirtiyor. Bu yargıların kaynağında ekonomik ve kültüler kaygılar başı çekiyor. Katılımcılara göre Suriyeli mülteciler ülke ekonomisi için yük teşkil ediyor. Ayrıca Suriyelilerin toplumsal hayata uyumda zorluk çektiklerini ve ileride Türkiye toplumu için sorun oluşturacaklarını düşünüyorlar.

‘KENDİMİZİ YABANCI HİSSEDİYORUZ’
Araştırmaya göre, katılımcılar Suriyeli mültecilerin metrobüste son yıllarda daha fazla görünmeye başladığını belirterek Türkiye genelinde de daha fazla ‘yabancı’ olduğunu dile getiriyor. Raporda şu ifadeler yer alıyor: “Böylelikle metrobüs yolculuğunun ve Zincirlikuyu–Beylikdüzü metrobüs hattı üzerinde yaşamanın, –kişisel deneyimlerin bir izdüşümü olarak–Türkiye’de ‘yabancı’ grupların (yabancıların) arttığına dair bir algıya neden olduğu ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber, birçok görüşmeci de kendi ülkelerinde kendilerini yabancı hissettiklerini dile getirmiştir. Türkiye’deki mülteci (yabancı) sayısının hızla arttığını düşünenler, Türkiye’de kendilerini yabancı olarak hissetmektedirler. Aynı hissi, iç göç ile İstanbul’a yerleşmiş ve uzun yıllardır burada yaşamakta olan kişiler de paylaşmaktadır.”

BÜYÜMEK ZORUNDA KALMIŞLAR
“Birlikte yaşamak mümkün mü? Yaşanırsa nasıl yaşanır?” sorularına katılımcıların yarısı olumsuz yanıt veriyor. Suriyeli çocukların aileleriyle ülkelerine dönmesi gerektiğini düşünüyor: “Görüşmecilerimizin acıma hissi çocukların yaşadığı koşullar, yırtık ve eksik kıyafetleri, okul yerine sokakta olmaları ve çocukluklarını yaşayamamaları ile ilişkilendirilmektedir. Bir katılımcımızın açıklaması bu durumun bir özeti niteliğindedir: “Yani, yardıma muhtaç... Çocukları düşündüğüm zaman yardıma muhtaç geliyor (aklıma). Eğitim hakkı elinden alınmış. Çocuk olamamış. Büyümek zorunda kalmış. Benim çocuğuma baktığımda dağlar kadar fark var. Büyümek zorunda bırakılmış gibi... Ya da şu an belki onlar da neler yaptıklarının farkında değil. Uzun vadede büyük hasarlara sebep olacak şeyler yaşıyor olabilir(ler). O yüzden o çocuklara bakarken acıyarak bakıyorum. Üzülerek bakıyorum.” (Kadın, 27)

Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devrini sağlayacağız'

'Bugün ihtiyacımız olan huzurdur, adalettir'

Mahkemeden üniversiteye dil dersi!

FETÖ silindi Dink yazıldı