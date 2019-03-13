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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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EDİRNE (İHA)
13.03.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Türkiye’de ürkütücü rakam: 10 milyon kişi bu yüzden hasta

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Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişinin böbrek hastası olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı binasında, ‘Dünya Böbrek Günü’ nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Türkiye’de her 6 kişiden birisinin toplamda da yaklaşık 10 milyon kişinin böbrek hastası olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sedat Üstündağ, “Böbreğimizin sesini dinlememiz gerektiğini, böbreğimizin bize bir şeyler anlatmaya çalıştığı zaman onun dilinden anlamazsak, teşhiste çok geciktiğimizi, bunun da teker teker hem insanları hem de toplumun sağlığına çok önemli zararlar verdiğini hatırlatmak için bir aradayız” dedi.

"GECE BİR DEFA BİLE İDRARA ÇIKIYORSANIZ DİKKAT"

Prof. Dr. Üstündağ, böbrek hastalarının teşhisinin çoğu kez rastlantıyla olduğunu hatırlatarak, "Örneğin gece idrara çıkmaya başlıyor kişi, eğer gece hiç idrara çıkmazken idrara çıkmaya başlıyorsanız, gece bir defa bile çıkıyor olsanız, böbreğinizin bozulmaya başladığının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE 10 MİLYON KİŞİ BÖBREK HASTASI"

İlk defa 2009 yılında Türkiye’de ne kadar böbrek hastası var diye çalışma yapıldığına değinene Prof. Dr. Üstündağ, "Bizdeki böbrek hastalarının sayısı ABD’den de, Japonya’dan da fazla çıktı. 18 yaşın üzerindeki her 6 kişiden birisi böbrek hastası, yüzde 15,7 seviyesinde. Kadınlarımızda, biraz daha fazla yani kadınların yüzde 18,4’ü ya da Türkiye’de yaklaşık olarak 5 milyon 800 bin kadın, erkeklerinde yüzde 12,8’i ya da yine yaklaşık olarak 4 milyon erkek böbrek hastası maalesef. Çalışma 2009 yılında yapıldı, fakat 2018 Türkiye nüfusunun 82 milyon düşünürsek bu yüzdelerle Türkiye’deki böbrek hastalarının sayısı yaklaşık olarak 10 milyona ulaşmış durumda. Çok büyük, çok korkutucu bir sayı" dedi.

"TUZUN FAZLASINI ALIYORSANIZ, MAALESEF VÜCUDUNUZA DÜŞMANLIK EDİYORSUNUZ"

Prof. Dr. Üstündağ, "Tuza hiç ihtiyacımız yok. Bir bardak süt içerseniz 110 miligram tuzunuzu almış oluyorsunuz. Bir tabak ıspanak yerseniz 600 miligram tuzu almış oluyorsunuz. 100 gram kaşar peyniri yerseniz sabah bir günlük tuzu tamamen almış oluyorsunuz. Eğer fazlasını alıyorsanız, maalesef vücudunuza düşmanlık ediyorsunuz" diye konuştu.

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