Türkiye'de ilk oldu... Hatice Hemşire 4 bin metreden böyle atladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye'de ilk oldu... Hatice Hemşire 4 bin metreden böyle atladı
GeriGündem Türkiye'de ilk oldu... Hatice Hemşire 4 bin metreden böyle atladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-
Haber Giriş: 13.10.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Türkiye'de ilk oldu... Hatice Hemşire 4 bin metreden böyle atladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'de ilk oldu... Hatice Hemşire 4 bin metreden böyle atladı

BATMAN’ın Hasankeyf ilçesinde, geçirdiği kaza sonucu sol bacağını kaybedip, protezle yaşamına devam eden hemşire Hatice Tunç (22), en büyük hayalini gerçekleştirerek 4 bin metreden paraşütle atladı.

Diyarbakır’da hemşirelik yapan Hatice Tunç, 2017 yılında Hasankeyf’te katıldığı bir gezi sırasında meydana gelen kaza nedeniyleÿsol bacağını kaybetti. Uzun bir tedavi süreci geçiren Tunç’a protez takıldı. Bir süre önce Tunç,ÿen büyük hayalinin paraşütle atlamak olduğu ile ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

TÜRK BAYRAĞIYLA ATLADI

Tunç’un bu paylaşımını gören ve duyarsız kalmayan Türk Hava Kurumu (THK), hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Hatice Tunç ile iletişime geçen THK yetkilileri gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra hemşireyi, İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Havacılık Eğitim Merkezi’ne getirdi. Atlayış hakkında Tunç’a bilgi verildikten sonra kıyafet giydirildi. Uçakla havalanan Tunç, eğitmeni eşleğinde 4 bin metreden Türk bayrağıyla atladı.

"GURURUNU YAŞIYORUM"

Atlayışın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, "Bir hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu, Türkiye’de protez bacakla atlayış yapan ilk kadın olmanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı
Bakanlık paylaştı! İşte kontrol sağlanan M-4 karayolu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı
24 terörist teslim oldu!