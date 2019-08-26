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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

Türkiye'de en son nerede deprem oldu? 26 Ağustos son depremler listesi

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Türkiye'de en son nerede deprem oldu? 26 Ağustos son depremler listesi

Dün gece yarısı başkent Ankara'da merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, yurt genelinde hafif şiddette depremler meydana gelmeye devam ediyor. İşte, 26 Ağustos son depremler listesi...

'Nerede deprem oldu?' sorusu, son günlerde hafif şiddetli depremlerle sarsılan bölgelerdeki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meydana gelen depremlerin merkez üssü ve şiddeti konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, Kandilli en son depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.08.26 05:55:26 39.4852 26.2552 10.7 -.- 1.9 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.26 04:31:00 36.0148 27.5113 7.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.26 02:04:12 37.4297 29.6100 12.1 -.- 1.0 -.- HORUZ-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2019.08.25 23:04:28 40.2405 32.8857 16.6 -.- 2.0 -.- YILMAZKOY-CUBUK (ANKARA) İlksel
2019.08.25 22:00:25 37.7058 29.8755 21.4 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2019.08.25 21:42:26 40.0275 32.7468 5.0 -.- 3.5 3.3 YENIMAHALLE (ANKARA) REVIZE01 (2019.08.25 21:42:25)
2019.08.25 17:00:28 37.8310 29.7200 12.7 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.25 12:16:47 40.2272 28.8953 0.0 -.- 1.9 -.- YOLCATI-NILUFER (BURSA) İlksel
2019.08.25 06:48:35 39.5413 23.8923 23.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2019.08.25 06:46:20 39.0647 27.6945 6.2 -.- 2.1 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.08.25 06:04:01 37.8052 29.7465 9.2 -.- 2.1 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.25 05:27:08 39.3057 41.9858 8.7 -.- 1.5 -.- KARAKOPRU-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel
2019.08.25 05:11:18 37.8315 29.6720 14.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.25 04:27:27 38.8918 43.5218 2.7 -.- 2.4 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2019.08.25 04:05:27 34.2578 32.2873 6.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.25 03:48:23 39.0258 27.6365 5.2 -.- 1.2 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.08.25 03:21:04 37.8160 29.6563 8.4 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.25 02:06:48 39.4677 26.2990 5.5 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.25 01:59:21 39.5413 26.1827 5.4 -.- 2.5 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.25 01:41:42 38.2967 44.9910 27.3 -.- 2.5 -.- IRAN İlksel
2019.08.25 01:31:23 40.9095 28.7518 6.3 -.- 1.7 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel
2019.08.25 01:17:40 40.0082 42.8803 5.0 -.- 1.4 -.- KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2019.08.25 01:16:33 39.4778 26.2835 9.2 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.25 01:05:47 39.4892 26.2278 6.5 -.- 2.1 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.25 00:57:33 38.8302 34.1518 5.4 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-(KIRSEHIR) İlksel
2019.08.25 00:45:22 39.9808 42.8495 9.1 -.- 3.1 3.2 KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) İlksel

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