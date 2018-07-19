Türkiye’de bir ilk, Photomaraton başlıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Murat ŞAKA / İSTANBUL
19.07.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

Türkiye’de bir ilk, Photomaraton başlıyor

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Türkiye’de bir ilk, Photomaraton başlıyor

Amatör/profesyonel, sokak fotoğrafçılığının dünyadaki en heyecanlı, en şenlikli ve de ödüllü tek etkinliği “Photomaraton” artık Türkiye’de.

Bundan tam 35 yıl önce, İspanya’nın başkenti Madrid’de, fotoğraf tutkunu iki gencin planlayıp hayata geçirdiği, dünyanın en popüler fotoğraf etkinliği “Photomaraton”, 22 Eylül 2018 sabahı tarihi Sirkeci istasyonundan start alıyor. Jürisini Türkiye’nin en ünlü fotoğrafçılarının oluşturduğu uluslar arası etkinliğin ilk provası dün yapıldı. Tarihi Sirkeci garında fotoğraf dünyasının ünlü isimleriyle bir araya gelen grup, Eminönü bölgesinde halkın arasına karışarak eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdi. Jüride Coşkun Aral’dan Ayhan Sicimoğlu’na, Mustafa Seven’den Saffet Emre Tonguç’a, Merih Akoğul’dan Haluk Çobanoğlu’na pek çok usta isim var. Ödül töreninin sunucusu ise Çiğdem Tunç.

Türkiye’de bir ilk, Photomaraton başlıyor


PHOTOMARATON NEDİR?

Elinde megafonla Photomaraton desenli kırmızı tişörtler giyen fotoğrafçıları yönlendiren jüri üyeleri, fotoğrafçılığın püf noktalarını halkla beraber, halka temas ederek sokak sokak uygulamalı anlattı. İstanbul’un kalbi Eminönü’nde, tarihi Sirkeci Postanesi’nden Bahçekapı Nimet Abla gişesi önüne, Yeni Camii çevresinden Mısır çarşısı güzergahına sokak aralarında gezerek fotoğrafçılığın laboratuvar çalışmasını yapan gruba halk büyük ilgi gösterdi. İstanbul bu etkinlik ile daha da güzelleşirken, sokak satıcılarından esnafa ve sıradan halka pek çok kişi objektiflere poz verip belki bir defalığına ünlü oldu.

Türkiye’de bir ilk, Photomaraton başlıyor

JÜRİ ÜYELERİ DÜNYA MARKASI

Bu maraton başka maraton. Bu maratonda koşmak yok, “Yürü, gözle, düşün, çek!” var. İBB başta olmak üzere Fatih, Eyüp ve Beyoğlu belediyeleri ile fotoğraf dernekleri ve sponsorların destek verdiği “Photomaraton-İstanbul”, “12 saat/12 tema/12 poz” motivasyonlu, halka açık bir etkinlik. Katılımcılar, 22 Eylül 2018 günü Sirkeci-Eyüp-Taksim üçgeninde, şehrin kalbinde, 12 saat içinde, 12 temalı, 12 fotoğraf çekecek. Aynı gün bu kez “4 saat/4 tema/4 fotoğraf” başlığı ile yine “Photomaraton” çatısı altında, sadece cep telefonlarının kullanılacağı halkın her kesimine açık, ödüllü bir fotoğraf etkinliği daha var.

Türkiye’de bir ilk, Photomaraton başlıyor

AYHAN SİCİMOĞLU’NDAN COŞKUN ARAL’A DEV JÜRİ

22-23 Eylül tarihlerinde yapılacak etkinliğin profesyonel yarışma jürisinde dünyaca ünlü ödüllü fotoğraf ustaları Ali Borovalı, Bülent Özgören, Coşkun Aral, Haluk Çobanoğlu, Merih Akoğul, Murat Gür, Nesibe Bat, Ozan Bilgiseren, Ömer Orhun ve Prof. Nihal Kafalı’dan oluşuyor. Cep telefonu çekimi etabında, instagram üzerinden yürütülecek etkinliğin halk jürisinde ise Ayhan Sicimoğlu, Mustafa Seven, Çağatay Şahin ve Saffet Emre Tonguç gibi gezgin ve fotoğrafçı usta isimler var. Etkinliğin tema belirleyicileri de ödüllü fotoğrafçılar; Mürsel Yağcıoğlu, Sadık Üçok, Burak Bulut, Şafak Yavuz, Tahir Korkmaz, Dursun Yartaşı, Selnur Okudan, İsmail Türkoğlu, Ümit Varlı, Timurtaş Onan, Koray Akten, Yüksel Altun.

Türkiye’de bir ilk, Photomaraton başlıyor

FOTOMARATON BİR ŞENLİKTİR…

Etkinlik sonunda her temanın birincisi, dünyaca ünlü markalara ait profesyonel fotoğraf makinelerinin sahibi olacak. Sponsorların çeşitli ödüller dağıtacağı etkinlik, dans ve performans gösterileriyle bir panayır havasında geçecek. Etkinlik bitimi katılımcılar için pek çok sürpriz var. Fotoğrafın ustaları seminerler sunacak, katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtılacak. Ödül töreninin sunucusu ise Çiğdem Tunç. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçılarından kurulu jüri tarafından seçilecek fotoğraflar, yerel ve uluslararası fuar ve organizasyonlar dahilinde sergilenecek. “Photomaraton İstanbul” katılımcılar için fark, şehirlerin sultanı İstanbul için farkındalık yaratacak. Etkinlik 13-14 Ekim’de Ankara, 20-21 Ekim’de İzmir’de gerçekleştirilecek. Photomarathon İstanbul'un'un internet sitesinden ön kayıtlar alınacak.

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