Türkiye Uzay Ajansı kuruldu

Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan 23 numaralı Kararnamede tüzel kişiliği haiz, idari ve mal özerkliğe sahip, özel bütçeli Türkiye Uzay Ajansının kurulduğu bildirildi.



Ajansın görev ve yetkileri; “Cumhurbaşkanınca belirtilen politikalar doğrultusunda Milli Uzay Programı’nı hazırlamak ve hayata geçirilmesi için düzenlemeler yapmak. Uzay, havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik stratejik planlar hazırlamak. Rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayisinin gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak. Milletler arası anlaşmalar uyarınca uzaya fırlatılan nesnelerin kayıtlarını devlet adına tutmak, BM nezdinde temsil işlemlerini gerçekleştirmek. Ticari, bilimsel araştırma-geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonları yaptırmak veya organize etmek. Uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar yapmak. Uzay ve havacılık teknolojilerine olan ilginin arttırılmasına öncülük yapmak. Uluslararası uzay hukukundaki gelişmeleri izlemek ve muadil yabancı kuruluşlar ile iş birliği yapmak, uzay hukukuna ilişkin mevzuat dahil her türlü çalışmaları yürütmek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından verilen diğer görevler yapmak” şeklinde sıralandı.



Ajans, uzay ve havacılık bilimi ile teknolojileri faaliyetlerine ilişkin genel usul ve esasları Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunun ilke ve önerilerini dikkate alarak belirleyecek.



Ajansın organ ve birimleri; yönetim kurulu, başkanlık ve Ajansın görevlerini yerine getirmek için gerek duyulan hizmet birimlerinden meydana gelecek. Başkan dahil 7 üyeden oluşacak yönetim kurulunun toplantı karar yeter sayısı 4 olarak belirlendi. Başkan dışındaki yönetim kurulu üyeleri 3 yıl görev alacak. Başkan yardımcılarından yönetim kurulu üyeliğine atananlardan görevleri herhangi bir nedenle son bulanların yönetim kurulu üyelikleri de son bulacak. Yönetim kurulu, her ay en az bir kez toplanacak. Kurulun çalışma usul ve esasları Ajans tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.



Ajansın gelirleri; her yıl genel bütçeden ayrılan tutar, Ajans tarafından yapılan yetkilendirmelere ilişkin gelirler, danışma hizmeti karşılığı elde edilecek gelirler, buluşlardan doğan haklara ilişkin gelirler, yapılacak yardım, bağış ve vasiyetler, Ajansa ait taşınır veya taşınmaz malların gelirleri, yayın gelirleri ve diğer faaliyet gelirleri, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından bir önceki yıl elde edilen gelirlerin yüzde 20’si oranında izleyen yılın ocak ayı sonuna kadar aktarılan tutar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yıllık gelirlerinden o yıla ilişkin her türlü giderinin karşılanmasından sonra kalan miktarın 20’si oranında izleyen yılın ocak ayı sonuna kadar aktarılan tutardan meydana geliyor.