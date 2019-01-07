Türkiye bu cani aileyi konuşuyor! Palu kâbusu
Palu Ailesi’nin kayıp iki ferdi için 21 Aralık’ta ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına başvurması Türkiye’yi dehşete düşüren olaylar zincirini ortaya çıkardı. ‘Cinci Hoca’ olduğunu öne süren damat Tuncer Ustael ve müridine dönüştürdüğü Palu Ailesi hakkındaki iddialar canlı yayında günlerdir kan donduruyor: 3 cinayet, 4 çocuğa tecavüz, gasp, işkence...
Palu Ailesi’ni tanıyarak başlayalım: Aslen Ordulu, Kocaeli’nde yaşayan Harun-Havva Palu çiftinin 5 çocuğu var. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Meryem, Ahmet Tahnal ile evlenip İstanbul’a taşınmıştı. 2 çocukları oldu: Melike ve Recep. Diğer kızları Emine ise Tuncer Ustael ile evlendi. 1 kızı ve oğlu Enes doğdu.
KÂBUS DAMATLA BAŞLIYOR
İddiaya göre; damat Tuncer’in katılması ile aile kendisini kabusun içinde buldu. Baba Harun’un 4, anne Havva’nın 1 evi vardı. Kendini ‘Cinci Hoca’ diye tanıtan Tuncer’in gözü evlerdeydi. Aile fertlerini müridi yapan Tuncer’e sadece Meryem’in kocası Ahmet ve baba Harun inanmıyordu.
"BACANAĞINI ÖLDÜRTTÜ"
Tuncer, karısının kardeşi İsa’yı bacanağı Ahmet’i vurmaya ikna etti. İsa, “Kardeşimi satıyordu” diyerek Ahmet’i öldürdü. Aile, Meryem’i cinle korkutup ağır tahrik ifadesi verdirdi. Baba Harun “Ben vurdum” diyerek suçu üstlendi.
PARMAK İZİ VARDI
Silahta İsa’nın parmak izi olmasına rağmen baba Harun 6 yıl 8 ay hapis aldı. Ahmet ölüp, baba hapse girince meydan Tuncer’e kaldı. Meryem ve çocukları Tuncer’in evinde kalmaya başladı. Tuncer, cin bahanesi ile çocuklara inanılmaz işkenceler uyguluyor, ailede istediği kişiyi istediği zaman ceza için aç bırakıyordu.
"ÇOCUKLARINA TECAVÜZ"
Tuncer işkence ettiği ve cinle korkuttuğu karısı Emine’nin önünde baldızı Meryem ve iki çocuğunun yanı sıra kendi iki öz evladına da tecavüz etti. Çocukların makatlarına iğne batırıyordu. Recep, evden iki defa kaçtı. Polisin bulduğu çocuk, eniştesine verildi. 2008 Mayıs’ında Recep üçüncü kez kaçtı. Kardeşi Melike’yi kaçırmayı başaramamıştı. Açlıktan baygın halde bulunup karakola teslim edilen Recep'in sağlık kontrolünde tecavüze uğradığı, aç bırakıldığı tespit edildi.
HİÇ CEZA VERİLMEDİ
Recep “Bunları eniştem Tuncer ve dayım İsa yaptı” dedi. Çocuk yurda yerleştirildi ama enişteye de dayıya da ceza verilmedi. Temmuz 2008’de Tuncer’in oğlu Enes kaçtı. Yarım saat sonra aile karakola çağırıldı. Hep olduğu gibi müridi oldukları Tuncer’i savunan aile “Çocuğu maskeli kişiler kaçırdı” diye ifade verdi.
5 GÜN CEZAEVİ SONRA CANLI YAYIN
Cinayetler ve tecavüzlerle suçlanan ve hiçbirinden ceza almayan Tuncer Ustael, başka suçtan arandığı için 25 Aralık’ta program sırasında gözaltına alınıp hapse atıldı. 5 gün yatıp çıkan Tuncer Ustael halen programa çıkmaya devam ediyor.
ANNEANNE TORUNUNU KEFENLEMİŞ
Palu Ailesi’nin otomobilde yaşadığı sırada iddiaya göre; Tuncer Ustael’in ağaca bağladığı, darp ettiği, aç bıraktığı Meryem öldü. Meryem’in kardeşi İsa ile birlikte kadını Tütünçiftlik sahiline gömdüler. Tuncer, yanında kalan Meryem’in 6 yaşındaki kızı Melike’ye tecavüz ediyordu. Hamile kalmasın diye karnına her gün taş bağlıyordu. Meryem’in kaybolmasından tam bir yıl sonra “İçine cin kaçmış” dediği Melike’yi ispirto içirip öldürdü.
ZORLA SENET İMZALATTILAR
Kızı bilinmeyen bir noktaya ailenin 4 ferdi gömdü. Anneanne Havva, Melike’yi yıkayıp kefenledi. Tuncer bu defa Harun Palu’nun kız kardeşi Gülbahar sadık’ın evine göz dikti. Tuncer, İsa, Ayşe Melek ve kayınvalidesi Havva ile biber gazı sıktıkları Gülbahar sadık’a zorla boş senet imzalattılar. Aile ve Tuncer bir tek bu olaydan ceza aldı.
BABA AKIL HASTANESİNDE
Harun Palu, 2011’de hapisten çıkınca olanları duydu. Oğlu Fatih, kızı Ayşe Melek ve karısı Havva ile savcılığa gitti. Meryem ve Melike’nin Tütünçiftlik’te gömüldüğünü söylediler. Kazı yapıldı, cesetler bulunamadı. Tuncer’in soruşturma sürerken cinlerle korkuttuğu aile ifade değiştirdi. Tuncer’e karşı olan tek kişi baba Harun, şizofreni teşhisi ile akıl hastanesine kaldırıldı.
Cinayetlerle suçlanan Tuncer Ustael, önceki gün katıldığı programda Meryem ve kızı Melike’yi Ahmet Tahnal’ın ailesinin öldürdüğünü ileri sürdü. Tuncer Ustael, “Bu bilgiyi kayınvalidem Havva Palu akrabalarıyla telefonda konuşurken duydum. Cesetler 2011’de yanlış yerde arandı. Gerçek yerini kayınvalidem biliyor” dedi. Havva Palu bunu reddetti. Yeni bilgiler doğrultusunda Tütünçiftlik’te kazı yapılıyor. (POSTA)
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