Palu ailesi olayı nedir? Palu ailesi olayında son durum

Müge Anlı'nın Tatlı Sert adlı TV programına katılan Palu ailesi, korku filmlerini aratmayan hikayesiyle gündem oldu. Kocaeli'nde yaşayan Palu ailesinin 2 cinayet, bir cinayete azmettirme ve öz evlatları dahil, 4 çocuk ve baldızına tecavüz eden damat Tuncel Ustael hakkında söylenenler sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Esrarengiz olayı ilk kez duyanlar ise Palu ailesi olayının detaylarını internet üzerinden araştırıyor. Palu ailesi ve aileye damat olarak giren Tuncer Ustael hakkındaki bilgileri özetledik.

Harun ve Havva Palu çiftinin beş çocukları var. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Kız çocuklarından Emine, Tuncer Ustael ile, kardeşi Meryem ise Ahmet Tahnaz ile evleniyor. Emine ve Tuncer Ustael çiftinin bir kız bir de erkek olmak üzere iki çocukları bulunuyor. Meryem ve Ahmet Tahnazd çiftinin de Recep ve Melike adlarında iki çocuğu var. İddialara göre, evlenerek İstanbul’a giden Meryem Tahnaz, daha sonra eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle ailesinin evine geri dönüyor. Meryem Tahnaz’ın eşi Ahmet, kayınpederi İsa tarafından silahla vurularak öldürülüyor. Ancak olayın aslı başka çıkıyor. Tüm aileye kendisini 'cinci hoca' olarak tanıtan Tuncer Ustael, kendisine inanmayan Ahmet’i ortadan kaldırmak için eşinin kardeşi İsa’yı etkisi altına alıp onu öldürtüyor. Oğlunun hapse girmesini istemeyen Harun Palu, suçu üstlenerek hapse giriyor. Harun Palu, damadını öldürdüğü gerekçesiyle 7 yıl hüküm giydi.



Eşinin öldürülmesinin ardından Meryem Tahnaz, İstanbul’a geri dönüyor. Ancak bir süre sonra Meryem Tahnaz, çocuklarıyla birlikte Tuncer Ustael ve ablasıyla yaşamaya başlıyor. Tuncer Ustael, aile üyelerine tecavüz ve işkencelerde bulunuyor. İşkence ve tecavüzlere dayanamayan Recep, yurda yerleştiriliyor.



TANIKLARIN İFADELERİ ŞOK ETKİSİ YARATTI



Palu ailesi ve Tuncer Ustael ile ilgili iddialar bununla da sınırlı değil. Aileyi tanıyanların ifadeleri Müge Anlı canlı yayınında verildi ve iddialar tüyler ürpertti. İddialara göre; Tuncer Ustael, Meryem Tahnal’ı eski eşinin ailesinin peşinde olduğunu iddia ederek kandırdı. Kardeşi tarafından öldürülen eşinin akrabalarından korunmak isteyen Meryem Tahnal, hurda bir araçta yaşamaya başladı, 2008 yılının Ağustos ayında Meryem Tahnaz, arabadan tuvalet ihtiyacını gidermek için çıktı bir daha da kendisinden haber alamadı. 2009 yılının ilk aylarında da Meryem Tahnaz’ın o dönem 6 yaşında olan kızı Melike Tahnaz da ortadan kayboldu. Meryem'in kaybolmasından bir yıl sonra Meryem Hanım'ın kızı Melike de kayboldu. Bir başka iddiaya göre; Tuncer Ustael’in ağaca bağladığı, darp ettiği, aç bıraktığı Meryem öldü. Meryem’in kardeşi İsa ile birlikte kadını Tütünçiftlik sahiline gömdüler. Tuncer, yanında kalan Meryem’in 6 yaşındaki kızı Melike’ye tecavüz ediyordu. Hamile kalmasın diye karnına her gün taş bağlıyordu. Meryem’in kaybolmasından tam bir yıl sonra “İçine cin kaçmış” dediği Melike’yi ispirto içirip öldürdü. Annesi Meryem gibi kızı Melike de 9 yıldır ortada yok.



11 yıl önce ortadan kaybolan Meryem Tahnal'ın akibeti gizemini korurken Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan bilgiler şok etkisi yarattı. Ailenin komşularından biri Palu ailesindeki garipliklerin Tuncel Ustael geldikten sonra başladığını ifade etti. Bir gün rahatsız olup evlerine gittiğini söyleyen komşuları

“Evde büyü var” gerekçesiyle duvarların ince sıvalarını kırdıklarını, Tuncer Bey ne derse onu yaptıklarını belirtti. Ayrıca iddia sahibi komşu, Tuncer Bey’in ailenin evlerini sattırdığını, anne Havva Hanım ile çocuklarının her şeyi bildiğini ancak enişte Tuncer Bey'den korktukları için sessiz kaldıklarını söyledi.

Müge Anlı 3 Ocak Perşembe günü, iddialarda adı geçen herkesi canlı yayına topladı ve herkes bildiğini anlattı. Ancak en büyük bilgi Müge Anlı'daydı. Müge Anlı Tuncer Ustael hakkında kan donduran gerçekleri raporlarla birlikte izleyiciyle paylaştı. Meryem ve çocukları, Tuncer Ustael ile eşi Emine'nin evinde kalıyorlardı. Müge Anlı, Tuncer Ustael'in çocuğu Enes'in ve Meryem'in çocukları Melike ve Recep'in vücudunun bazı bölgelerinde iğne izleri olduğu bilgisine hastane raporlarından ulaştı ve kamuoyuyla paylaştı.



Tuncer Ustael'in aynı zamanda sadistik cinsel fantezileri olan, işkence yaparak tecavüz etmekten hoşlanan bir adam olduğu iddia ediliyor. Sürekli işkence ettiği ve cinlerle korkuttuğu karısının önünde baldızına, kendi öz çocuklarına ve yeğenlerine tecavüz ettiği öne sürülen Tuncer Ustael, erkek çocuk ve erkek yeğenine fiili livatada bulunduğu da iddia edildi.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Harun Palu'nun 2011’de hapisten çıkmasıyla olay yeniden gün yüzüne çıktı. Harun Palu'nun baskısı üzerine Fatih, kızı Ayşe Melek ve karısı Havva ile savcılığa gitti. Meryem ve Melike’nin Tütünçiftlik’te gömüldüğünü söylediler. Kazı yapıldı, cesetler bulunamadı. Tuncer Ustael'in cesetler 2011’de yanlış yerde arandığını söylemesi üzerine aramalar 8 yıl sonra yeniden başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü emniyet müdürleri kötü hava şartlarına rağmen Meryem Tahnal’ın gömüldüğü yeri aramaya devam ediyor.