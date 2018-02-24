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    Türkiye, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı

    ANKARA (AA)
    24.02.2018 - 21:01 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil ile Farah ve Helmand vilayetlerinde meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

    Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kabil ile Farah ve Helmand vilayetlerindeki terör saldırıları sonucu aralarında askerlerin de bulunduğu çok sayıda Afgan'ın hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. 

    Açıklamada, "Bu terör saldırılarını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi. 

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. 

    Öte yandan, ülkenin batısındaki Farah vilayetinin Balabuluk ilçesindeki askeri üsse yapılan saldırıda 18 asker, Helmand vilayetinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda da 2 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. 

    Etiketler: Dışişleri Bakanlığı , Afganistan , Kabil , son dakika
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