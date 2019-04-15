Türk Hava Yolları, Fas’ın kızıl şehri Marakeş’i uçuş ağına ekledi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürk Hava Yolları, Fas’ın kızıl şehri Marakeş’i uçuş ağına ekledi
GeriGündem Türk Hava Yolları, Fas’ın kızıl şehri Marakeş’i uçuş ağına ekledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
15.04.2019 - 18:11, Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları, Fas’ın kızıl şehri Marakeş’i uçuş ağına ekledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk Hava Yolları, Fas’ın kızıl şehri Marakeş’i uçuş ağına ekledi

Türk Hava Yolları, Fas’ın kızıl şehri Marakeş’i uçuş ağına ekledi. Türk Hava Yolları, Fas’ın kızıl şehri Marakeş’i uçuş ağına ekledi.

Dev taşınma sürecini tamamlayarak, tüm yolcu operasyonlarını İstanbul Havalimanı merkezli gerçekleştirmeye başlayan Türk Hava Yolları, Fas’ın turistik şehri Marakeş’i uçuş ağına ekledi. Bayrak taşıyıcının yeni evinde uçuş başlattığı ilk nokta olma özelliği taşıyan Marakeş, Türk Hava Yolları’nın Fas’taki ikinci, küresel ölçekte ise 308. uçuş noktası oldu. 

Türk Hava Yolları, 15 Nisan itibarıyla başlayan ve haftada 5 gün icra edilecek İstanbul – Marakeş - İstanbul direkt uçuşları ile dünyanın en fazla uluslararası destinasyonuna uçan havayolu şirketi unvanını da pekiştirdi. Hat açılışı nedeniyle Marakeş Menara Havalimanı’nda düzenlenen törene Türk Hava Yolları yöneticileri, Marakeş Menara Havalimanı’ndan üst düzey temsilciler ve basın mensupları katıldı.

Türk Hava Yolları, Fas’ın kızıl şehri Marakeş’i uçuş ağına ekledi

Marakeş hat açılışına ilişkin yorumlarını paylaşan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı, Ahmet Olmuştur; “İstanbul Havalimanı ile küresel havacılıkta yeni bir dönem başladı. Yeni operasyon merkezimiz, hâlihazırda küresel ölçekte eşsiz olan uçuş ağı performansımızı daha da geliştirmemiz için bize önemli bir fırsat tanıyor. Biz de bu fırsatı değerlendirmek için yeni stratejiler üzerinde çalışıyoruz. Marakeş, yeni evimizde uçuş ağımıza eklediğimiz ilk destinasyon olarak bizim için daima ayrı bir anlam taşıyacak. Yolcularımızı bu kızıl şehre ayrıcalıklı seyahat deneyimimiz ile taşıyacak olmaktan ve Marakeş’i uçuş ağımıza eklemekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Türk Hava Yolları, Fas’ın kızıl şehri Marakeş’i uçuş ağına ekledi

Toprağın renginden dolayı “Kızıl Şehir” olarak da anılan Marakeş, turistler ve gezginlere Kuzey Afrika’nın tüm cazibesini tek bir lokasyonda deneyimleme fırsatı sunuyor. Tarihi yapıları, ünlü camileri ve renkli çiçek bahçelerini Atlas dağlarının eteklerinde buluşturan şehir, dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Fas’ın ilk başkenti olan, birçok kültürün tarihi mirasını sokaklarında barındıran Marakeş’in ismi Berberi dilinde  “Tanrının Ülkesi” anlamına da geliyor. 

Türk Hava Yolları’nın ayrıcalıklı seyahat deneyimi ile Marakeş’e seyahat edecek yolcular, şehirde kültür turizmi açısından önemli olan yerleri ziyaret etmenin yanı sıra doğa ve vahşi yaşam turları gibi farklı etkinlikleri de deneyimleyebilecek.

 

15 NİSAN 2019 İTİBARIYLA İSTANBUL - MARAKEŞ – İSTANBUL HATTI UÇUŞ TARİFESİ;

Uçuş No.             Günler  Kalkış    Varış

TK 619   Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar   IST          11:30     RAK       14:30

TK 620   Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar   RAK       15:25     IST          22:05

Tüm saatler lokaldir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çarpıcı sözler

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hedefler imha edildi

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

10 gündür kayıptı, cesedi yol kenarında bulundu