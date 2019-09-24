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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türk F-16’ları Fırat’ın doğusunda

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Türk F-16’ları Fırat’ın doğusunda

Türkiye’nin Suriye’de terör örgütüne yönelik ‘harekat’ mesajlarının ardından dün ilk kez iki F-16 savaş uçağı Fırat’ın doğusunda uçuş yaptı. İki saat süren uçuş ‘Doğal Kararlılık Harekâtı’ kapsamında gerçekleştirildi.

TÜRK Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 savaş uçağı, Türkiye’nin bölgeye harekâtının gündeme gelmesinden sonra dün ilk kez Fırat’ın doğusunda uçuş yaptı. Bu uçuş, terör örgütü DEAŞ’ın Irak ve Suriye’deki faaliyetlerine karşı uluslararası boyutta askeri mücadele yürütmek amacıyla ABD Merkez Komutanlığı’na bağlı ‘Doğal Kararlılık Harekâtı’ kapsamında icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından dün öğleden sonra yaptığı kısa bir açıklamayla bu önemli uçuşu duyurdu. Açıklamada, uçuşun koordinatları verilmeden, “Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün (dün) 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi” denildi.

Suriye’de ‘Doğal Kararlılık Harekâtı’ kapsamında DEAŞ’la mücadele, Fırat’ın doğusunda yürütülüyor. ABD bu nedenle PYD/YPG’ye destek verdiğini söylüyor. Bir Türk güvenlik yetkilisi de Hürriyet’e dünkü iki saatlik uçuşun Fırat’ın doğusunda yapıldığını, Türk savaş uçaklarının Akçakale mevkisinden Suriye Hava Sahası’na giriş yaptığını söyledi. Daha önce de TSK’ya ait insansız hava araçları (İHA) ile helikopterler söz konusu bölgede uçmuştu.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Bu uçuşun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ABD’ye hareketinden önce yaptığı, “Biz El Bab’da 3 bin kadar DEAŞ’lıyı derdest ettik ve bizimle ilgili ne yazık ki yalan propagandalarla DEAŞ’a karşı tavrımızın olmadığı hep söylendi. Halbuki biz mücadelemizi onlarla açık, net yaptık. Şu anda bölgede zaten DEAŞ da adeta yok noktasına gelmiş durumda” açıklamasından iki gün sonra yapılması dikkat çekti. Dikkat çeken bir diğer gelişme de, Türk savaş uçaklarının, ABD ile Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bir süreçte, terör örgütü PYD/YPG hâkimiyetindeki bölge üzerinde uçması oldu. Akçakale’de Müşterek Harekât Merkezi’nin kurulmasından sonra ABD ile devam eden görüşmelerde Türk tarafı, söz konusu bölgede Türk savaş uçaklarının da uçmasını istiyordu. ‘Doğal Kararlılık Harekâtı’ kapsamında da olsa Türkiye, PYD/YPG hâkimiyetindeki bölgede savaş uçaklarıyla uçuş icra etmiş oldu. Güvenlik uzmanları, savaş uçaklarının terör örgütü PYD/YPG’ye ait mevzileri, ağır silahları ve örgütün birçok hareketliliğini tespit edebileceğini değerlendiriyor.

SON UÇUŞ 2015’TEYDİ

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Türk savaş uçakları 24 Kasım 2015’ten sonra ilk kez Fırat’ın doğusunda uçuş yaptı. Türk savaş uçakları Rusya’ya ait savaş uçağının düşürülmesinden bu yana, bölgede uçuş icra etmemişti.

Suriye sınırının Fırat’ın doğusuna denk gelen kesiminde karada da hareketlilik yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait zırhlı personel taşıyıcıların dün sabah Akçakale’de sınır hattı boyunca hareketlenmesi heyecan yarattı. Zırhlı araçların bugün için planlanan ikinci ortak kara devriyesi için ön hazırlık yaptığı öğrenildi. Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde Akçakale’de Müşterek Harekât Merkezi’ndeki zırhlı araçların bakımları yapıldı ve üstlerine Türk bayrakları asıldı. 

ORTAK DEVRİYEYE HAZIRLIK

ABD ile 8 Eylül’deki ilk ortak kara devriyesi öncesinde de TSK’ya ait zırhlı araçlar benzer şekilde Akçakale’de bakımdan geçirilmişti. Akçakale’de Müşterek Harekât Merkezi’nin kurulmasından sonra bir ortak kara devriyesinin yanı sıra ABD ile şimdiyle kadar altı kez de helikopterlerle ortak devriye yapıldı. Helikopterler en son cumartesi günü Tel Abyad merkezi ile güney kırsalına kadar uçarak keşif yapmıştı.

 

ABD HELİKOPTERLERİ İNDİ

Türk F-16’ları Fırat’ın doğusunda

- Milli Savunma Bakanlığı’nın Fırat’ın doğusundaki uçuşu duyurduğu saatlerde, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde de hareketlilik yaşandı. Suriye’den gelen ABD’ye ait iki askeri helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na indi.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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