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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)
15.09.2019 - 20:03, Son Güncelleme:

Türk bayrağını çalan Rum genç özür diledi, bayrak iade edilecek

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Türk bayrağını çalan Rum genç özür diledi, bayrak iade edilecek

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Akdoğan Belediyesi’nde Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nun bahçesinde bulunan Türk bayrağını ve okuldaki panodan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a ait fotoğrafı çalan 16 yaşındaki Savvas Koulendoru’nun ailesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya mektup göndererek özür diledi.

Türkiye ve KKTC’de büyük tepki çeken olayla ilgili Rum aile, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdiği mektupta olaydan duydukları pişmanlığı ifade ederek özür diledi.ÿRum aile, bu olayın Akdoğanda yaşayan Kıbrıslı Türklerle Akdoğan kökenli Kıbrıslı Rumlar arasındaki işbirliğini ve iletişimi bozması için bir bahaneyi teşkil etmemesi temennisindeÿbulundu.ÿKoulendoru da mektupta,ÿolaydan dolayı pişman olduğunu belirtti.

BAYRAK İADE EDİLECEK

Rum medyası da, ’çalınan bayrağın’ kısa süre içerisinde Türk tarafına iade edileceğini yazdı.

Ada’da bir haftadır gündem olan olayla ilgili olarak, KKTC yönetimi Savvas Koulendoru hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

RUM YÖNETİMİ DE BAYRAK ÇALMA OLAYINI ELEŞTİRDİ

Kıbrıs Türk tarafının, ’ivedi olarak Savvas Koulendoru’yu bize iade edin’ çağrısı üzerine Rum yönetimi, bayrak çalmanın doğru olmadığını ancak konunun siyasileştirilmemesi gerektiği çağrısı yapmıştı.

KKTC’de skandal olay Polis her yerde Türk bayrağını indiren Rum’u arıyor
KKTC’de skandal olay! Polis her yerde Türk bayrağını indiren Rum’u arıyor
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