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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Sefa KARAHASAN / DHA
11.09.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

KKTC’de skandal olay! Polis her yerde Türk bayrağını indiren Rum’u arıyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 45 yıl aradan sonra Akdoğan Belediyesi'nde bulunan bir kilisedeki ayine katılanlardan bir Rum, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Türk bayrağını indirdi, okuldaki panodan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a ait fotoğrafı da alarak kayıplara karıştı. KKTC polisi, güvenlik kamerasınca kaydedilen Rum'u arıyor.

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  • KKTC polisi, okuldaki Türk bayrağını indiren Rum’u arıyor
  • KKTC polisi, okuldaki Türk bayrağını indiren Rum’u arıyor
  • KKTC polisi, okuldaki Türk bayrağını indiren Rum’u arıyor
  • KKTC polisi, okuldaki Türk bayrağını indiren Rum’u arıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay 8 Eylül'de meydana geldi. Kıbrıslı Rumlar, 45 yıl sonra Akdoğan'da bulunan Panaya Meryem Ana Kilisesi'nde ayin yaptı. Ayine yüzlerce Rum katıldı. Ayine katılanlardan bir grup daha sonra Kilise'ye 150 metre uzuklıkta bulunan Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nun bahçesine girdi. Rumlardan biri, bir süre okulun içerisinde gizdikten sonra okula girerek, sınıflardan birinin yanındaki panodan Denktaş'a ait fotoğrafı aldı.

Aynı Rum, daha sonra bahçede direkte asılı olan Türk bayrağına yöneldi. Bayrağın iplerini 10 dakika içinde ara ara gelerek kesip, uzaklaşan Rum, ip kopunca da bayrağı direkten indirdi ve aldı. Bayrak ve Denktaş'ın fotoğrafını alan Rum, okulun duvarlarından atlayarak kayıplara karıştı. Okul yönetimi bir gün sonra bayrağın yerinde olmadığını gördü. Okul Müdürü Sözer Özkaramehmet ve yetkililer güvenlik kameralarının görüntülerini izledi.

POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Görüntülerde, bir şahsın Türk bayrağını ve Denktaş'ın fotoğrafını aldığı görüldü. Daha sonra yapılan incelemede bayrağı indiren kişinin bir Rum olduğu belirlendi. Konu, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü'nce araştırılıyor.

KKTC yönetimi olaya karışan Rum'un kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. KKTC yönetimi, Rumlardan yaşanan olay üzerine izahat istedi. 

Okul Müdürü Sözer Özkaramehmet de DHA'ya konuştu. Rumlarda zihniyet değişikliğinin olmadığını savunan Özkaramehmet şunları ifade etti; 

RUMLAR DUVARDAN ATLADI

"Rumlar, 45 yıl sonra okulumuzun yanındaki Kilise'ye ayine geldi. Okul kapılarımız kapalı olmasına rağmen, Kilise tarafından yaya olarak okula bazı Rumlar geldi. Duvarlardan atladılar. Rumlardan erkek olan şahıs, önce Atatürk panomuzun olduğu köşeye yöneldi. Oradan Atatürk fotoğrafını almaya çalıştı. Ama duvara iyi çaktığımız için fotoğrafı, oradan Atatürk resmini sökemedi. Daha sonra Kıbrıslı Türk liderlerimizin olduğu resimlere yöneldi. Oradan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a ait fotoğrafı alarak cebine koydu. Aynı şahıs, okul avlusunda, Türkiye Cumhuriyeti bayrağının olduğu direğe yöneldi. Daha sonra 10 dakika boyunca elindeki kesici aletle bayrağın bağlı olduğu ipi kesti. Bunu aralıklarla yaptı. İplerle birlikte bayrağı alıp, kaçtı."

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