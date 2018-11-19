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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
19.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Türk akımı buluşması

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Türk akımı buluşması

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün ‘Türk Akımı’nın deniz kısmının tamamlanması nedeniyle düzenlenecek törende bir araya gelecek.

FIRAT’IN DOĞUSU MASADA

İki lider, Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledecek Türk Akımı boru hattının deniz kısmının tamamlanması nedeniyle Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapılacak programa katılacak.

Törenin ardından başbaşa görüşme yapacak olan Erdoğan ile Putin’in ana gündem maddesini Suriye’deki son gelişmeler oluşturacak. İki lider, Suriye’nin toprak bütünlüğü bağlamında önümüzdeki dönemde Türkiye-Rusya ve İran’ın atacağı adımları, İdlib ve Menbiç’teki gelişmeleri, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonun detaylarını, PKK, PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yürütülen ortak mücadeleyi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırısını ve bölgesel meseleleri detaylarıyla ele alacaklar. Erdoğan’ın görüşmede tüm dünyada yankılanan Cemal Kaşıkçı cinayeti konusundaki son durumu da paylaşması bekleniyor. İki ülke arasındaki savunma ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bu ülkeden Türk vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılması da masada olacak.

SIRADA ARJANTİN VAR

Erdoğan ile Putin, 27 Ekim’de İstanbul’daki dörtlü Suriye zirvesinin ardından Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100’üncü yıldönümü dolayısıyla Paris’te düzenlenen anma töreninde görüşmüştü. Erdoğan ile Putin’in pazartesi yapacakları görüşme, bu yıl içindeki altıncı yüz yüze görüşme olması bakımından önem taşıyor. İki liderin ay sonunda Arjantin’de düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi’nde de bir araya gelmesi öngörülüyor.
Türk Akımı, Karadeniz’in altından döşenen her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 km uzunluğunda iki boru hattından oluşuyor. İlk hattın Türkiye’ye, ikinci hattın ise Avrupa ülkelerine doğalgaz sevk etmesi öngörülüyor. Projenin 2019’da tamamlanarak Türkiye’ye gaz akışının başlaması hedefleniyor. 

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