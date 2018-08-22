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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
22.08.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

Turizm cennetinde otelde yangın paniği... Tatilciler dışarıya kendilerini zor attı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı bir otelin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte tamamen söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken otelde bulunan turistler panik içerisinde kendilerini dışarı attı.

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  • Alanyada otelde yangın paniği
  • Alanyada otelde yangın paniği
  • Alanyada otelde yangın paniği
  • Alanyada otelde yangın paniği
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Yangın, saat 10.30 sıralarında Obagöl Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi üzerindeki 5 katlı bir otelin çatı katında çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 8 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eri alevlere müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alınabildi.

Otelde konaklayan turistler panik içinde kendilerini dışarı atarken, çevredekiler ise yangını endişeli gözlerle izledi. Bazıları da cep telefonlarıyla yangından görüntü almaya çalıştı. Çıkış nedeni araştırılan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

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