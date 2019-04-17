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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.04.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

Turist akını! 3 saate 15 bin kişi ziyaret etti

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye girişler Turizm Haftası kapsamında 3 saat ücretsiz yapılınca travertenlerde ziyaretçi yoğunluğu oluştu.

Pamukkale Örenyeri Antik Havuz önünde, Turizm Haftası'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Açılış kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca Pamukkale Örenyeri'ne girişler bugün 15.00-18.00 saatlerinde ücretsiz yapıldı.

Turist akını 3 saate 15 bin kişi ziyaret etti

Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi dolayısıyla girişlerde uzun yaya ve araç kuyrukları oluştu. Termal suların oluşturduğu görsel güzelliklere 7'den 70'e yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, travertenler üzerinde yürüdü, hatıra fotoğrafı çektirdi, bazıları ise antik havuzda termal suyun keyfini çıkardı.
Hierapolis Antik Kenti'ni de gezme fırsatı bulan ziyaretçiler özellikle antik tiyatro ve anıt mezarlara ilgi gösterdi.

Turist akını 3 saate 15 bin kişi ziyaret etti

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültürel ve doğal olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirtti.

Bugün saat 15.00 ile 16.00 arası vatandaşlara ücretsiz Pamukkale girişi sağlandığını dile getiren Şen, şunları söyledi:

Turist akını 3 saate 15 bin kişi ziyaret etti

"Pamukkale'ye girişlerin 3 saat ücretsiz olmasını fırsat bilen ziyaretçiler örenyerine akın etti. Şu anda inanılmaz bir yoğunluk yaşıyoruz. Bu tür haftaların özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilerle birlikte kutlanması bizler için çok değerli. Turizmciler olarak çok memnunuz. Pamukkale bu yıl zaten çok büyük bir doluluğa sahip. Bugün de vatandaşlarımızın burayı görmesi, buraya büyük ilgi göstermesi, Turizm Haftası dolayısıyla bizlerle olması bizleri çok mutlu etti. Bundan sonraki yıllarda da biz bu etkinliklerin daha artmasını, özellikle yerel halkın da bu tür yerlerle en azından ayda bir buluşturulmasını Kültür ve Turizm Bakanlığından izin verilmesini talep ediyoruz. Bu organizasyonda özellikle valiliğin de çok büyük destekleri oldu. Burada yerli ve yabancı ziyaretçilere şehrimizin tanıtımı adına yöresel ürün stantları kuruldu. Bilhassa yabancı misafirlerimizin bunlara ilgisi büyük."

Turist akını 3 saate 15 bin kişi ziyaret etti

Geçen yıl bu etkinliğin 2 saat olduğunu hatırlatan Şen, "Bu kadar yoğun tanıtım yapılamamıştı. Geçen yıl biz 7 bin kişinin ücretsiz olarak Pamukkale'ye girdiğini gördük. Bu yıl 3 saat içinde 15 bin civarında gerek yerli gerek yabancı misafirin girdiğini, Pamukkale'nin keyfini çıkardığını, doğal ve kültürel varlıkları, antik şehri, tiyatroyu dolaştığını, travertenlerde resim çektirdiğini görüyoruz. Bu Denizli tanıtımı için, Pamukkale tanıtımı için, ülke tanıtımı için de çok önemli." ifadelerini kullandı.

Japonya'dan gelen Erika Kosuga, ilk defa Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türk insanı bizlere çok güzel davranıyor. Çok sıcakkanlılar. Pamukkale harika bir yer." dedi.

Kana Yukami de Pamukkale'nin büyüleyici olduğunu dile getirerek, "Burası çok güzel, çok hoş bir yer. Pamukkale'de antik havuzdaki sıcak suyu çok beğendim. Arkadaşlarıma burayı görmelerini tavsiye edeceğim." diye konuştu.

Sümeyya Tutar, ilk defa burayı görme imkanı bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Burayı çok merak ediyordum. Pamuk gibi diyorlardı. Çok güzel, çok beğendim. Burada böyle bir etkinlik olması benim için de çok iyi oldu. İnşallah böyle programlar olur. Denizli halkı için de iyi oldu. Gelemeyen, maddi olarak sıkıntı çeken insanlar da burayı gelip görme imkanı buldu." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'dan gelen Sofia Gaviria da Türkiye'de İstanbul ve Kapadokya'nın ardından Pamukkale'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Burayı çok beğendim. Çok güzel yerler tarihi ve doğal açıdan." dedi.

Angela Rianda ise Türkiye'yi çok beğendiğini belirterek, "Bu coğrafyada her şeyi hissedebiliyorsun, kültürü hissedebiliyorsun. İstanbul'da kalıyoruz. Kapadokya'yı ve Pamukkale'yi gezdik. Çok harika bir yer burası." diye konuştu.

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