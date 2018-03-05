Tünel sızmasına karşı termobarik bomba

Yeni nesil termobarik patlayıcı ile Zeytin Dalı harekâtında TSK’ya tünellerden saldıran teröristlerin, bundan sonra bu tür yerlerden pusu kurmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Tendürek Projesi kapsamında kapalı alanlarda etkili harp başlıkları için NEP, MK82 gibi termobarik patlayıcılar geliştiren TÜBİTAK SAGE, Toz Termobarik Patlayıcı Geliştirme (VOLKAN) Projesi’yle Tendürek Ailesi’ni tamamlamaya hazırlanıyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın yürüttüğü Ar-Ge projeleri kapsamında imzalanan sözleşmeyle TÜBİTAK SAGE’nin yükleniciliğindeki projede alt yükleniciler TÜBİTAK MAM ve MKEK olacak.

Projenin ilk etabında TÜBİTAK SAGE, TSK’nın mevcut konjonktürdeki operasyonel ihtiyaçları çerçevesinde kapalı alanlarda etkili, mağara, sığınak ve bir kara mühimmatına eklenebilir olan toz termobarik patlayıcıyı milli imkânlarla geliştirecek. Projeyle TSK’nın Suriye’deki Zeytin Dalı harekâtı kapsamında edindiği tecrübeler de masaya yatırılırken, yeni nesil termobarik bombanın tünellerde de etkili olabilmesi için çalışmaların yürütüldüğü öğrenildi. Proje, diğer toz patlayıcıların da çok daha düşük maliyetle geliştirilmesine olanak sağlarken, bu alandaki dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak.