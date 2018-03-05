Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Tünel sızmasına karşı termobarik bomba

    Tünel sızmasına karşı termobarik bomba

    Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
    05.03.2018 - 21:25 | Son Güncelleme:

    TÜBİTAK SAGE, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK’ya karşı mağaralarda daha etkin mücadele etmesini sağlayacak olan toz termobarik patlayıcının, tünellerde de etkili olabilmesi için çalışma başlattı.

    Yeni nesil termobarik patlayıcı ile Zeytin Dalı harekâtında TSK’ya tünellerden saldıran teröristlerin, bundan sonra bu tür yerlerden pusu kurmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Tendürek Projesi kapsamında kapalı alanlarda etkili harp başlıkları için NEP, MK82 gibi termobarik patlayıcılar geliştiren TÜBİTAK SAGE, Toz Termobarik Patlayıcı Geliştirme (VOLKAN) Projesi’yle Tendürek Ailesi’ni tamamlamaya hazırlanıyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın yürüttüğü Ar-Ge projeleri kapsamında imzalanan sözleşmeyle TÜBİTAK SAGE’nin yükleniciliğindeki projede alt yükleniciler TÜBİTAK MAM ve MKEK olacak.

    Projenin ilk etabında TÜBİTAK SAGE, TSK’nın mevcut konjonktürdeki operasyonel ihtiyaçları çerçevesinde kapalı alanlarda etkili, mağara, sığınak ve bir kara mühimmatına eklenebilir olan toz termobarik patlayıcıyı milli imkânlarla geliştirecek. Projeyle TSK’nın Suriye’deki Zeytin Dalı harekâtı kapsamında edindiği tecrübeler de masaya yatırılırken, yeni nesil termobarik bombanın tünellerde de etkili olabilmesi için çalışmaların yürütüldüğü öğrenildi. Proje, diğer toz patlayıcıların da çok daha düşük maliyetle geliştirilmesine olanak sağlarken, bu alandaki dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak.

    Etiketler: gazetehaberleri , pkk , terör , afrin , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri