Tunceli Pülümür'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli-Pülümür kırsalında 10 terörist Etkisiz hale getirildi.
Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
Pülümür Kırsalında Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 10 BTÖ mensubu terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle