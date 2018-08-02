Tüm örgütlerle mücadelemiz güçlenecek
YAŞ üyeleri, Beştepe’deki toplantı öncesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Aslanlı Yol’dan yürüdükten sonra Atatürk’ün mozolesine ay-yıldızlı çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.
YAŞ’IN İKİ YENİ ÜYESİ
Erdoğan başkanlığındaki heyette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın yanı sıra bakanlar Albayrak ve Selçuk, YAŞ üyesi olarak Anıtkabir’e ilk kez çıktı. Hulusi Akar da daha önce Genelkurmay Başkanı olarak geldiği Anıtkabir’de Milli Savunma Bakanı unvanıyla yer aldı.
ŞÜKRANLA YÂD
Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Bu sırada bakanların kendi aralarında sohbet etmesi dikkat çekti.
Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Yüksek Askeri Şûra toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bölgesel ve küresel düzeyde kritik gelişmeler yaşadığımız bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın FETÖ ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükranla yâd ediyorum.”
SİVİL AĞIRLIKLI YAŞ TOPLANTISI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu göreviyle ilk kez YAŞ’ta yer aldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oktay ile birlikte YAŞ’ın sivil kanadını oluşturdu. Singapur’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üyesi olduğu toplantıya katılamadı. Akar, YAŞ’a daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katılmıştı. Orgeneral Yaşar Güler ilk kez Genelkurmay Başkanı olarak masadaki yerini alırken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar toplantıya ilk kez katıldı. Güler, Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz YAŞ’ın askeri kanadı olarak toplantıdaydı.
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