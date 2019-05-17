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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Tüm illerin cuma namazı saati! Hangi ilde cuma namazı saat kaçta kılınacak?

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Tüm illerin cuma namazı saati! Hangi ilde cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Cuma namazı saati hakkında bilgi almak isteyen Müslümanlar, internet üzerinden bilgi edinmek üzere araştırmalarına başladı. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, tüm illerin Cuma namazı için ezan saatleri hakkında bazı bilgiler

Cuma saati, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanların gündeminde yer alıyor. Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna resmi kaynaklar üzerinden cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 17 Mayıs günü Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve diğer tüm iller için Cuma saati bilgileri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 

Diyanet'ten 17 Mayıs tarihi için alınan bilgilere göre Cuma namazı İstanbul'da 13.05, Ankara'da 12.50, Adana'da 12.40, Bursa'da 13.05, İzmir'de ise 13.13'de kılınacak. Diğer illerdeki Cuma saatlerine aşağıdaki linkte tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz.

TÜM İLLERİN CUMA SAATLERİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

 

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