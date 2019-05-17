Tüm illerin cuma namazı saati! Hangi ilde cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Cuma namazı saati hakkında bilgi almak isteyen Müslümanlar, internet üzerinden bilgi edinmek üzere araştırmalarına başladı. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, tüm illerin Cuma namazı için ezan saatleri hakkında bazı bilgiler
Cuma saati, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanların gündeminde yer alıyor. Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna resmi kaynaklar üzerinden cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 17 Mayıs günü Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve diğer tüm iller için Cuma saati bilgileri
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet'ten 17 Mayıs tarihi için alınan bilgilere göre Cuma namazı İstanbul'da 13.05, Ankara'da 12.50, Adana'da 12.40, Bursa'da 13.05, İzmir'de ise 13.13'de kılınacak. Diğer illerdeki Cuma saatlerine aşağıdaki linkte tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz.
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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
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