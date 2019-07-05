Tüm gebelere HIV taraması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTüm gebelere HIV taraması
GeriGündem Tüm gebelere HIV taraması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Meltem ÖZGENÇ/ANKARA-AA
05.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tüm gebelere HIV taraması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tüm gebelere HIV taraması

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı’ kapsamında, HIV enfeksiyonu yönünden tüm gebelerin taraması yapılacak. 2019-2024 yıllarını kapsayan program çerçevesinde HIV/AIDS yeni vaka sayısı ve enfeksiyona bağlı ölümlerin azaltılması, HIV/AIDS’e yönelik sağlık hizmetlerinin kapasitesinin geliştirilmesi, HIV ile yaşayan kişilere yönelik ayrımcılık ihlallerinin önlenmesi amaçlandı.

Program dahilinde enfeksiyonun anneden bebeğe geçişinin tamamen önlenmesi için çalışma yapılacak. HIV enfeksiyonu yönünden tüm gebelerin taranması, HIV pozitif gebelerin gebelikleri süresince tedavi devamlılığının sağlanmasına yönelik program geliştirilecek. Sosyal güvencesi olmayan ve HIV pozitif gebelerin kesintisiz tedaviye ulaşımı ve aynı zamanda genel sağlık sigortası kapsamında olmayan yabancı uyruklu gebelerin de tedaviye erişimlerinin sağlanması için mekanizmalar hazırlanacak. Tedavi protokolleri güncellenecek, tedavi ve takip hizmetlerinin kalitesi güçlendirilecek. Tedavide kullanılan ilaçlara erişim kolaylaştırılacak. HIV/AIDS korunma yolları konusunda bilgi verilmesi, ücretsiz ve gizlilik esasları içerisinde 24 saat HIV test hizmetinin sunulması amacıyla test merkezleri için uygulama rehberi hazırlanacak.

ERGENLERE YILDA BİR KONTROL

SAĞLIK Bakanlığı, aile hekimleri ile kamu, üniversite ve özel hastane doktorlarının belirli periyodlarla yaptığı bebek ve çocuk kontrollerine, yılda bir kez olmak üzere ergen kontrollerini de ekledi. 81 il müdürüklerine gönderilen genelgede, “Bebek, çocuk ve ergenlere yönelik sağlık hizmeti sunan tüm sağlık kuruluşlarında da izlemler protokoller kapsamında, dönemine uygun olarak yapılacak. Bebeklerin yılda 9 kez, 12’nci aydan itibaren çocukların 8 kez, 6-19 yaş arasında ise yılda bir kez kontrolleri yapılacak. Sağlık personelince herhangi bir risk tespit edilmesi halinde bu izlemlere ek olarak yenileri eklenebilecek” denildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme!
'Sana sürprizim var' deyip dehşet saçmıştı... "Gerekirse idam edileyim"
Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı
Meteoroloji uyarmıştı.... Aniden bastırdı