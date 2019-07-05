Tüm gebelere HIV taraması
Sağlık Bakanlığı’nın ‘Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı’ kapsamında, HIV enfeksiyonu yönünden tüm gebelerin taraması yapılacak. 2019-2024 yıllarını kapsayan program çerçevesinde HIV/AIDS yeni vaka sayısı ve enfeksiyona bağlı ölümlerin azaltılması, HIV/AIDS’e yönelik sağlık hizmetlerinin kapasitesinin geliştirilmesi, HIV ile yaşayan kişilere yönelik ayrımcılık ihlallerinin önlenmesi amaçlandı.
Program dahilinde enfeksiyonun anneden bebeğe geçişinin tamamen önlenmesi için çalışma yapılacak. HIV enfeksiyonu yönünden tüm gebelerin taranması, HIV pozitif gebelerin gebelikleri süresince tedavi devamlılığının sağlanmasına yönelik program geliştirilecek. Sosyal güvencesi olmayan ve HIV pozitif gebelerin kesintisiz tedaviye ulaşımı ve aynı zamanda genel sağlık sigortası kapsamında olmayan yabancı uyruklu gebelerin de tedaviye erişimlerinin sağlanması için mekanizmalar hazırlanacak. Tedavi protokolleri güncellenecek, tedavi ve takip hizmetlerinin kalitesi güçlendirilecek. Tedavide kullanılan ilaçlara erişim kolaylaştırılacak. HIV/AIDS korunma yolları konusunda bilgi verilmesi, ücretsiz ve gizlilik esasları içerisinde 24 saat HIV test hizmetinin sunulması amacıyla test merkezleri için uygulama rehberi hazırlanacak.
ERGENLERE YILDA BİR KONTROL
SAĞLIK Bakanlığı, aile hekimleri ile kamu, üniversite ve özel hastane doktorlarının belirli periyodlarla yaptığı bebek ve çocuk kontrollerine, yılda bir kez olmak üzere ergen kontrollerini de ekledi. 81 il müdürüklerine gönderilen genelgede, “Bebek, çocuk ve ergenlere yönelik sağlık hizmeti sunan tüm sağlık kuruluşlarında da izlemler protokoller kapsamında, dönemine uygun olarak yapılacak. Bebeklerin yılda 9 kez, 12’nci aydan itibaren çocukların 8 kez, 6-19 yaş arasında ise yılda bir kez kontrolleri yapılacak. Sağlık personelince herhangi bir risk tespit edilmesi halinde bu izlemlere ek olarak yenileri eklenebilecek” denildi.
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