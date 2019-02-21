TÜBİTAK'a 76 personel alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTÜBİTAK'a 76 personel alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?
GeriGündem TÜBİTAK'a 76 personel alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
21.02.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

TÜBİTAK'a 76 personel alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TÜBİTAK'a 76 personel alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?

TÜBİTAK Başkanlığınca çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 61'i Ar-Ge personeli, toplam 76 kişi alınacak. Bu gelişmenin duyulmasının ardından, söz konusu personel alımına dair detaylar araştırılmaya başladı. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler? İşte, TÜBİTAK 76 personel alımının detayları...

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) bünyesinde görev yapmak üzere 61 Ar-Ge personeli alınacak.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden 14 Mart'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 teknisyen, diğer teknisyen ve teknikerler, usta, aşçı, dağıtıcı ve memur alımı yapılacak. Söz konusu alım için 25 Şubat'a kadar başvurulabilecek.

Başvurular, İŞKUR'un "https://esube.iskur.gov.tr" web sayfası üzerinden yapılabilecek. Alımlar için gerekli koşul ve süreçlere TÜBİTAK, Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sitelerinden ulaşılabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Korkutan depremin ardından Ayvacık'ta bugün okullar tatil edildi

80’lik öğretmen engelli öğrencisini istismardan 12.5 yıl ceza aldı ama...

Soylu’dan taciz iddiasına yanıt

Kayıp iş adamının ailesine şok mesaj