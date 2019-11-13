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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ÇALIŞKAN - Ali AKSOYER - Can EROK / DHA
13.11.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

TÜBİTAK Teknesi Haliç'te araştırıyor! 10 farklı noktadan örnekler alındı...

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TÜBİTAK Teknesi Haliç'te araştırıyor! 10 farklı noktadan örnekler alındı...

TÜBİTAK'a bağlı Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı,  "TÜBİTAK ANADOLU" teknesi ile ölçüm çalışmaları yaparak deniz suyunun kalitesini araştırıyor. TÜBİTAK ekibi, bu sabah Haliç'te 10 farklı noktadan su örnekleri almaya başladı. Yapılan çalışma ile denizler ve kıyı sularının fizikokimyasal özellikleri, kirlilik durumu,  radyoaktivite seviyeleri, atıklar,  deniz tabanı biyoçeşitliliği gibi konular inceleniyor.

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  • TÜBİTAK Teknesi Haliçte deniz suyunun kalitesini araştırıyor
  • TÜBİTAK Teknesi Haliçte deniz suyunun kalitesini araştırıyor
  • TÜBİTAK Teknesi Haliçte deniz suyunun kalitesini araştırıyor
  • TÜBİTAK Teknesi Haliçte deniz suyunun kalitesini araştırıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı “Deniz Araştırma Projeleri" kapsamında İzmit Körfezi, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Haliç’te deniz suyu kalitesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Her ay düzenli olarak Haliç'te incelemeler yapan ekipler çalışmalarına bugün saat 09.00 sıralarında Galata Köprüsü'nün bulunduğu bölgeden başladı. Yaklaşık 5 saat sürecek çalışma kapsamında 10 farklı noktadan cihazlar yardımıyla denizden numuneler alınacak, örnekleme çalışması yapılacak.  Adalar ve Kadıköy bölgesinde dün örnekleme ve izleme çalışması yapan TÜBİTAK ekipleri, deniz suyundan numuneler almıştı. O numuneler daha sonra incelenmek üzere Haydarpaşa'da bulunan TÜBİTAK MARMARA gemisine gönderilecek.

MARMARA DENİZİ'NDE 2 AY SÜREYLE ÖLÇÜM ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Marmara Denizi'nde 2 ay süreyle yılda 6 çalışma yapılırken, Haliç'te ise örnekleme çalışması her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. TÜBİTAK ekiplerinin önceliği deniz suyundaki kirlilik oranını ortaya çıkarmak. Tekneden denize indirilen cihazlar sayesinde suyun fiziksel değerleri olan pH, sıcaklık ve tuzluluk oranı ölçümü yapılıyor. Galata Köprüsü bölgesinde derinliğin 39 metre olduğu belirtilirken, Haliç'te 10 farklı noktada ölçüm çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışma ile Türkiye denizleri ve kıyı sularının fizikokimyasal özellikleri, ekolojik durumunu yansıtacak göstergeler, kirlilik durumu ile radyoaktivite seviyeleri izleniyor. Ayrıca kıyı ve denizde biriken katı atıklar, deniz çayırları, deniz tabanı biyoçeşitliliği ve ekonomik balıkçılığa yönelik hedef türler ile bunlardaki kirletici seviyeleri de taranıyor.

 

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