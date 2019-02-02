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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
02.02.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

TSK'ya 4 yeni modüler üs bölgesi

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TSK'ya 4 yeni modüler üs bölgesi

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hizmetine sunulan modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor. İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında 4 modüler üs bölgesi TSK'ye teslim edildi. Savunma Sanayi Başkanlığının ASELSAN'ın ana yükleniciliğinde yürüttüğü proje kapsamında, gelişmiş teknolojilerle donatılmış modüler üs bölgelerinin sayısı 33'e ulaştı.

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  • TSKye 4 yeni modüler üs bölgesi
  • TSKye 4 yeni modüler üs bölgesi
  • TSKye 4 yeni modüler üs bölgesi
  • TSKye 4 yeni modüler üs bölgesi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) ASELSAN'ın ana yükleniciliğinde yürüttüğü proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla en zorlu coğrafi koşullarda kullanılan ve kalifiye edilmiş yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan modüler üs bölgeleri oluşturuluyor.

Modüler yapıdaki üs bölgeleri, üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle güvenlik güçlerine üstünlükler sağlıyor.

Proje kapsamında, ihtiyaç duyulan üs bölgelerinin güvenlik güçlerine kazandırılması amacıyla yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen İkinci 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde 3 üs bölgesinin teslimi öngörülürken, yapımı tamamlanan 4 üs bölgesi SSB tarafından planlanan süre içinde TSK'ye teslim edildi. Proje kapsamında bugüne kadar teslim edilen modüler yapıdaki üs bölgesi sayısı böylece 33'e ulaştı. 

Modüler yapıdaki üs bölgeleri, havan atışlarına karşı güçlendirilmiş yapıda taşınabilir yaşam üniteleri, balistik koruma sistemleri, uzak komutalı silah sistemleri, elektronik harp unsurları, çok rotorlu insansız hava araçları, atış yeri tespit sistemleri, çeşitli sensörler, emniyet ve ikaz sistemlerinden oluşuyor. 

Üs bölgelerinin güvenliği için "Sarp" uzaktan komutalı stabilize silah sistemleri, "Şahingöz" termal kameralar, çok rotorlu insansız hava aracı "Serçe", anti-drone sistemleri gibi bir dizi üründen yararlanılıyor. 

SSB, gelecek dönemde modüler üs bölgelerine yönelik kurulum ve teslimatlara devam edecek. 

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Son 24 saatte ne oldu? (02.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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