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    TSK’dan son açıklama geldi! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı…

    Hürriyet Haber
    17.03.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

    Afrin’de devam eden Zeytin Dalı harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3567 olduğu açıklandı.

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen ’Zeytin Dalı Harekatı’nın 57’nci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 567 oldu.

    TSK tarafından 20 Ocak’ta,  Türkiye’nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik başlatılan ’Zeytin Dalı Harekatı’nda 57’nci güne girildi.

    Genelkurmay Başkanlığı, karadan ve havadan operasyonların sürdüğü harekatla ilgili açıklama yaptı. Harekatın başından beri, 37’si son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 567 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

     

    Etiketler: TSK , terörist sayısı , son dakika , gündem
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