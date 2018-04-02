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    TSK Twitter'dan duyurdu: 9 hedef imha edildi

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 19:39 | Son Güncelleme:

    TSK'nın resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda "Irak kuzeyi Hakurk-Zap bölgesine yönelik 02 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir" denildi.

    TSK'nın açıklaması şu şekilde:

    "Irak kuzeyi Hakurk-Zap bölgesine yönelik 02 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir."

    Etiketler: son dakika , twitter , kuzey ırak , gündem
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