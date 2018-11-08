TSK personel alımı ilanı yayınladı! Astsubay başvurusu nasıl yapılır?
TSK personel ilanı ile bünyesine astsubay alımı yapmaya hazırlanıyor. Üç kuvvet için de alım yapacağını duyuran Türk Silahlı Kuvvetleri, konuyla ilgili detayları erişime açtı. Astsubay alımını Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri için yapacak olan TSK, 22 Kasım tarihi itibariyle başvuruları kabul edecek. Peki, TSK astsubay alımı başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TSK personel alımı ilanı ile bünyesine yapacağı astsubay alımı için detayları paylaştı. İşte, TSK'nın astsubay alımı için paylaştığı o detaylar
2017 ve 2018 yılı KPSSP3’den her ikisine de katılmış olanların en yüksek olan puanı değerlendirmeye alınacak olan başvuruların yüzde 20’si KPSSP3 lisans puanına, yüzde 80’i KPSSP93 ön lisans puanına göre çağrılacak.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar ön başvurularını 22 Kasım 2018 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi
(online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta ile, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
ÜÇ KOMUTANLIK DA TERCİH EDİLEBİLECEK
Adaylar mutlaka en az bir Kuvvet Komutanlığını (üç kuvvet komutanlığını da tercih edebilir) tercih edecekler, birden fazla Kuvvet Komutanlığını tercih eden adayların, Kuvvet
Komutanlığı tercihleri sırasız (önceliksiz) olacaktır. Kuvvet Komutanlığı tercihini yapan adaylar, mezun olduğu lisans programına göre tercih ettiği her Kuvvet K.lığı için, öncelikli (sıralama şeklinde) “en fazla yedi” sınıf tercihi yapabilecektir.
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