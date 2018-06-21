TSK Kandil'e nasıl ilerliyor? Özel birlikler kıskaca aldı...

Sıcak takip, süpürge, çelik veya atmaca. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği sınır ötesi operasyonlardan bazılarının adları. Mehmetçik, teröristleri etkisiz hale getirmek için 16 kez Irak sınırlarına girdi. Sıcak takip sonrası teröristler öldürüldü. Ancak bu operasyonlar sırasında hedef Kandil değildi. Şimdi ise Mehmetçik ana karargah Kandil Dağı yamaçlarında.

TEKNOLOJİK KABİLİYET BÜYÜK ÜSTÜNLÜK FARK

Peki, Mehmetçik derin vadiler, sert yamaçlar, dağlık ve zor arazisiyle tanınan bölgede terörle mücadele açısından nasıl bu kadar başarılı? CNN TÜRK'e konuşan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'a göre; en büyük sebeb teknolojik kabiliyetin artışı. Öne çıkan en önemli gelişme ise Türkiye'nin insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı konusunda geldiği nokta. Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarıyla Mehmetçik, kendi istihbaratını kendi topluyor. Hızlı şekilde teröristler hedef alınıyor.

İHA VE SİHA'LARIN BÜYÜK ETKİSİ VAR

Anka, Bayraktar ve Karayel. İnsansız hava araçları, Mehmetçiğin gökyüzündeki gözü konumunda. Sadece Zeytin Dalı Harekatı'nda İHA ve SİHA'ların havada kalma süreleri 4 bin saati buluyor. İHA'lar zaman zaman F-16, F-4 uçakları ve ATAK helikopterlerine işaretleme ve hedef tarifi yapıyor. Uzmanlar, geçmişte İHA ve uydu istihbaratı yönünden zayıf kalan Türkiye'nin ABD ile istihbarat paylaşımı yaptığı ancak verimli olmadığını söylüyor. İddiaya göre, Washington yönetimi yanlış istihbarat da veriyordu.

ÖZEL BİRLİKLER TERÖRİSTE GÖZ AÇTIRMIYOR

Temel parametre, teknolojik kabiliyet. Sadece İHA'lar değil, gece görüş, termal, keşif ve gözetleme kabiliyeti de Mehmetçiğin karasal unsurlarında artmış durumda. İnsansız kara araçları da tuzaklı mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı kullanılıyor. Geçmişten farklı olarak sadece özel birlikler sahada. Teröristlerle sıcak temas halinde. Ateş gücü kapasitesinin artmasıyla askeri uzmanların uyarıcı ateşi sonrası hareketlenen terör unsurlarının takibini çok çabuk şekilde yaptığı, ardından etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Parola, az zaiyat ve göz açtırmadan mücadele.

Yüksek bölgelere hakimiyet stratejik önemde. Bu tepeler üzerinden yol açılıyor, adım adım yol açılarak gidiliyor. Yüksek tepeler alındıktan sonra ara hatlar kapatılıyor. Mehmetçik terör kamplarına girişte hava kuvvetleri desteği alıyor. Topçu ve ağır silahlar da devreye girmiş durumda. Komando birlikleri de indirilerek, teröristler etkisiz hale getiriliyor.

Mehmetçik mücadele ederken bir yandan da yığınak sürüyor. Şimdi Kandil Dağı çevresinde 600 köy ve kasabadan oluşan meskun mahalden var. Afrin operasyonundaki başarı sonrası Mehmetçiğin Kandil'de de aynı başarıyı göstermesi söz konusu. Mehmetçiğin ortaya koyduğu askeri etki, bölge genişletildikçe iddialı bir karasal alan hakimiyeti anlamına geliyor.

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