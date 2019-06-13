TSK Güçlendirme Vakfı’na 15 milyon liralık bağış
İstanbul'da 76 yaşındaki işadamı Fahri Topaloğlu, TSK Güçlendirme Vakfı’na Ümraniye’deki 15 milyon lira değerindeki binasını bağışladı.
Suriye’nin Azez kentinde doğan 76 yaşındaki Fahri Topaloğlu, henüz 15 yaşındayken göç ederek Kilis’e yerleşti. Uzun yıllar Kilis’te annesi ve 4 kardeşi ile birlikte yaşayan Topaloğlu, daha sonra İstanbul’a gelerek Kapalıçarşı’da gümüş ticaretiyle uğraştı. Yıllar içerisinde İstanbul’un sayılı işadamları listesine girdi. TSK Güçlendirme Vakfı’nda düzenlenen törenle binayı bağışlayan Topaloğlu’na ‘Altın Madalya Beratı’ verildi. Topaloğlu “Vatana borcumuz vardı. Ödedik, yükümüz hafifledi” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle