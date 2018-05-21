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    TSK duyurdu: Irak'ın kuzeyinden acı haber

    Hürriyet Haber
    21.05.2018 - 22:41 | Son Güncelleme:

    Güvenlik güçlerinin, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyon sırasında teröristlerin saldırısı sonucu iki asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde operasyon icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, teröristlerce saldırı düzenlendiği bildirildi.

    Saldırı sonucu iki askerin şehit olduğu, iki askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güçle tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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    Etiketler: TSK , son dakika , gündem
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