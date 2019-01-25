TSK duyurdu... Ağrı'da ölü ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı mevkisinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Ocak Çarşamba günü Ağrı Dağı bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyon bölgesinde yapılan arama- tarama faaliyetleri sırasında 1 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda ayrıca, toprağa gömülü halde 12 kiloluk 15 mutfak tüpü bulunduğu kaydedildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle