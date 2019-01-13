TRT’den İnce’ye Tweet davası
TÜRKİYE Radyo Televizyon Kurumu (TRT), CHP’den cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’ye 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dilekçede, İnce’nin Twitter hesabından ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin jenerik müziğini AK Parti’nin jenerik müziği olarak lanse ettiği ve kurumu itibarsızlaştırmaya çalıştığı iddia edildi.
TRT’nin avukatı Mustafa Doğan İnal, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde özetle şu ifadelere yer verdi:
‘İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI’
“Muharrem İnce sosyal medya hesabından, ‘Ankara, İstanbul ve İzmir mitinglerimizi yayınlamayan TRT’nin tek adamın borazanı olduğunu tartışmaya gerek yok. TRT İstanbul Radyosu’nun santralını 0212 232... arayın, kendiniz dinleyin’ şeklinde paylaşım yapmıştır. TRT’nin santralı arandığında çalan müzik TRT’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul adlı dizinin jenerik müziğidir. Davalı İnce, ‘TRT arandığında çalan müziğin AK Parti’nin seçim müziği olduğunu, bu sebeple de TRT’yi tek adam borazanı’ olmakla itham etmiştir. Davalının bu tweet’i atması üzerine birçok insanın aradığı TRT’nin telefonları kilitlenmiştir. Davalı bu paylaşımıyla müvekkil kurumu itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. Davalı daha önce de müvekkil kanala yönelik hakaret içerikli açıklamalar yapmıştır. Müvekkilin kişilik haklarına yapılan bu saldırının müvekkilin saygınlığına ve yılların getirmiş olduğu köklü duruşuna verdiği objektif zararların giderilmesi için toplam 100 bin lira manevi tazminatın, haksız fiilin işlendiği 22 Kasım 2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizleri ile birlikte davalıdan alınarak müvekkil kuruma ödenmesine karar verilmesini istiyoruz.”
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