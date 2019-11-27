Trafikteki baltalı tehdidin cezası belli oldu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTrafikteki baltalı tehdidin cezası belli oldu!
GeriGündem Trafikteki baltalı tehdidin cezası belli oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL (İHA)
27.11.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Trafikteki baltalı tehdidin cezası belli oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trafikteki baltalı tehdidin cezası belli oldu!

Ümraniye TEM Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonet sürücüsüne doğru tehdit etmek amacıyla balta salladığı iddiasıyla 17 gün tutuklu kalan otomobil sürücüsü Murat Okuyucu, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 10 ay hapse çarptırıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, kamyonet sürücüsünün kendisini sıkıştırdığını ve küfür ettiğini söyleyerek, "Ben de bana yapılan eylemlerin verdiği kızgınlıkla aracımda bulunan baltayı gösterdim ve sadece baltayı salladım” dedi.

Ümraniye TEM Otoyolu’nda 9 Mayıs 2019 tarihinde aracını trafikte sıkıştırdığı iddiasıyla seyir halindeki kamyonete baltayla saldıran Murat Okuyucu’nun yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Okuyucu katıldı.

“KIZGINLIKLA ARACIMDAKİ BALTAYI SALLADIM”

Duruşmada söz alan sanık Murat Okuyucu, avukat istemediğini söyleyerek “Savunmamı kendim yapacağım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bir araç beni sıkıştırdı ve küfür etti. Ben de bana yapılan eylemlerin verdiği kızgınlıkla aracımda bulunan baltayı gösterdim ve sadece baltayı salladım. Daha sonra da sağdan kendi istikametimde devam ettim” diyerek beraatini istedi.

İNDİRİMLİ 10 AY HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Murat Okuyucu’yu “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan önce 1 yıl hapse çarptırdı. Sanığın duruşmadaki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulayarak sanığın 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ümraniye’de 9 Mayıs 2019 tarihinde otomobiliyle seyir halindeki Murat Okuyucu, aracında taşıdığı baltayı aracını sıkıştırdığını iddia ettiği kamyonete doğru tehdit etmek amacıyla sallamıştı. 10 Mayıs'ta tutuklanan sanık 27 Mayıs tarihinde tahliye edilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Okuyucu hakkında, “olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle