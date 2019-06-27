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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.06.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

'Trafik magandalarına' ceza yağdı

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'Trafik magandalarına' ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı, yaklaşık bir yılda, trafikte makas atmaktan 23 bin 776, drift yapmaktan 2 bin 188 cezai işlem uygulandığını bildirdi. 4 bin 375 araç plakasına ya da sürücüsüne "usulsüz çakar lamba kullanımı"ndan ceza kesildi. Trafikte yayalara geçiş üstünlüğü tanımayan sürücülere 19 bin 240 cezai işlem uygulandı. Geçen yılın 1 Ocak-17 Haziran dönemi ile bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında, 1120 olan ölümlü trafik kazası sayısı, yüzde 30 azalışla 786'ya düştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte kurallara uymayanlara, trafiğin akışını bozanlara, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan "trafik magandaları"na göz açtırmıyor.

Trafik ekipleri, özellikle trafikte "makas" ve "drift" ile vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere ceza yağdırdı.

Bu kapsamda ekiplerce, 26 Haziran 2018-20 Haziran 2019'da, makas atmaktan 23 bin 776, drift yapmaktan ise 2 bin 188 cezai işlem uygulandı.

İstanbul ve Ankara ilk sıralarda

Makas atma suçu nedeniyle en fazla ceza kesilen il, İstanbul oldu. 10 bin 385 cezanın kesildiği İstanbul'u 2 bin 141 cezayla Ankara, 1701 cezayla İzmir, 1097 cezayla Konya, 835 cezayla Antalya, 842 cezayla Bursa, 600 cezayla Denizli, 478 cezayla da Adana izledi.

Trafikte drift suçundan en çok cezanın kesildiği il ise 281 cezayla Ankara olurken Ankara'yı 254 cezayla İstanbul, 194 cezayla Antalya, 134 cezayla Konya takip etti.

4 bin 375 araca çakar ihlalinden ceza

Öte yandan, polis araçları hariç görev kağıdı bulunmayan çakarlı araçların geçiş üstünlüklerinin iptal edilmesi ve konvoy haricinde çakar yakmanın yasaklanmasıyla trafik ekipleri, bu yöndeki denetimlerini de artırdı.

Bu kapsamda, 26 Haziran 2018-20 Haziran 2019 tarihlerinde bu düzenlemeye uymayan 4 bin 375 araç ya da sürücüsüne usulsüz çakar lamba kullanımından cezai işlem uygulandı.

Yayalara öncelik tanımayanlara ceza

İçişleri Bakanlığının, bu yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesi ve bu yönde bazı düzenlemeleri hayata geçirmesiyle trafik ekipleri, yayaların trafikte öncelikli olması kuralına uymayanlara da ceza kesti.

Trafik ekipleri bu yıl, "Karayolları Trafik Kanunu"nun ilgili maddesi uyarınca 19 bin 240 cezai işlem uyguladı.

Trafik kazalarında azalma

Trafik ekiplerinin bayram tatilleri başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu gün ve saatlerde uyguladığı yoğun trafik tedbirleri ve yaptığı sıkı denetimler, ölümlü trafik kazası sayısını da azalttı.

Geçen yılın 1 Ocak-17 Haziran dönemi ile bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında, 1120 olan ölümlü trafik kazası yüzde 30 azalışla 786'ya, 1437 olan hayatını kaybeden sayısı yüzde 36 azalışla 926'ya düştü.

Ayrıca 79 bin 262 olan yaralanmalı trafik kazası sayısı, yüzde 13 azalışla 69 bin 224'e, 131 bin 303 olan yaralı sayısı ise yüzde 13 azalmayla 113 bin 594'e geriledi.

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