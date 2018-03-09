Trafik canavarına ibretlik müebbet

ANKARA Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi, alkollü araç kullanıp polisten kaçarken ölümlü kazalara sebebiyet veren sürücülerle ilgili ibret olacak bir karara imza attı. Mahkeme, polisten kaçmaya çalışırken, karşıdan karşıya geçen Ayten Göksal’a (51) çarparak ölümüne sebep olan alkollü sürücü Murat Karakaya’ya “müebbet hapis” cezası verdi. Mahkeme, cezadan herhangi bir indirim de yapmadı. Dava dosyasına göre, 13 Ocak 2014 tarihinde Murat Karakaya, kiraladığı araçla alkollü bir şekilde arkadaşlarıyla birlikte Sincan içinde gezmeye başladı. Karakaya, araçla gezerken, bir büfeden bira alarak araç içinde de içmeye devam etti. Alkolün de etkisiyle aracını hızlı bir şekilde kullanmayı sürdüren Karakaya, devriye gezen polisler tarafından fark edildi. Tehlikeli ve süratli araç kullanan Karakaya, polisin “dur” uyarısına rağmen kaçmaya çalıştı.



ÇARPIP KAÇMIŞTI

Karakaya, polislerden kaçmak isterken kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ayten Göksal’a (51) çarparak ölümüne neden oldu. Karakaya, kazadan sonra olay yerinden de kaçtı. Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı, “alkollü araç kullanarak ve asli kusurlu şekilde” Göksal’ın ölümüne neden olduğu için TCK’nın “taksirle bir insanın ölümüne neden olmayı” düzenleyen 85/1. maddesine göre 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle Sincan 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Ancak Göksal ailesinin avukatı Sinan Aslan’ın itirazı üzerine dava dosyası Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.



SAVCILIK MÜTALAASI

Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savcı mütalaasında özetle, “Tanık anlatımları, olayın oluş şekli, güvenlik kamera görüntüleri, tüm dosya kapsamından sanığın önceye dayalı cezaları nedeni ile yakalanmama kast ve saiki ile hareket ettiği ve bu bağlamda eyleminin olası kast ile adam öldürme suçu kapsamında kaldığı anlaşıldığından” diyerek sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.



EHLİYETİM YOKTU

Karakaya mahkemede yaptığı savunmada, olayda kasıtlı hareket etmediğini belirterek, “Bir insan göre göre başka bir şahsa çarpmayı istemez. Ortada bir suç var, evet bu suçu işledim. Ben hatamı kabul ediyorum, yapmamam gereken bir olaydı. Ben kesinlikle alkollü değildim. Olay günü trafik polisinden ehliyetim olmadığı için kaçıyordum. Daha önce işlediğim suçtan verilen cezanın kesinleştiğini bilmiyordum. Ben olayda kasıtlı hareket etmedim. Taksirle ölüme neden olmak suçundan hüküm kurulmasını talep ediyorum” dedi.



İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme 6 Mart’taki duruşmada, sanık Murat Karakaya’ya, TCK’nın 82/1.h hükmü (Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla adam öldürmek) gereğince önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Mahkeme daha sonra sanığın eyleminin “olası kast altında” olduğu gerekçesiyle verilen cezayı TCK’nın 21/2 maddesi (Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır. Bu halde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezası verilir) gereğince müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, “sanığın dosyaya yansıyan geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları ve cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri, cezanın failin bir daha suç işlemesine engel olacağına dair olumlu kanat oluşmadığı” gerekçesiyle herhangi bir indirim de yapmadı.