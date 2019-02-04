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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.02.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Son dakika: Trafiğe çıkacaklar dikkat! İlk gün servislere sıkı denetim

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Son dakika: Trafiğe çıkacaklar dikkat! İlk gün servislere sıkı denetim

Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde polis ekipleri servislere yönelik denetim gerçekleştirdi. Araçlar incelenirken şoförlere de alkol kontrolü de yapıldı. Servislerin yollara çıkmasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşandı...

2018-2019 eğitim öğretimin 2. döneminin ilk gününde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul’da çeşitli noktalarda okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Caddebostan Bağdat Caddesi üzerinde denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, servis şoförlerinin sürücü, taşıma belgelerini kontrol edip uyarılarda bulundu.

Öğrencilere yeni eğitim dönemi için başarı dileğinde bulunan trafik ekipleri, çocuklara emniyet kemerini mutlaka takmaları gerektiğini hatırlattı. Bazı servis şoförleri uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek emniyet ekiplerine denetimlerin sürekli hale getirilmesini istedi.

Polis ekipleri şoförlere alkol kontrolü de yaptı.

TRAFİĞE DİKKAT

2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde durma noktasına geldi. (DHA)

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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