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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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TRABZON (İHA)
29.08.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

Trabzon’daki o uçağın akıbeti 200 gün sonra belli oldu

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Trabzon’daki o uçağın akıbeti 200 gün sonra belli oldu

Trabzon Havalimanı apronunda taksi pozisyonunda bekletilen uçağın akıbeti 200 gün sonra belli oldu. Kütüphane yapılması için teklif de verilen uçak yabancı bir şirket tarafından satın alındı ve uçağın gövdesi dahil hepsi sökülerek İngiltere’ye gönderilecek.

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  • Trabzon’daki o uçağın akıbeti 200 gün sonra belli oldu
  • Trabzon’daki o uçağın akıbeti 200 gün sonra belli oldu
  • Trabzon’daki o uçağın akıbeti 200 gün sonra belli oldu
  • Trabzon’daki o uçağın akıbeti 200 gün sonra belli oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak günü Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan ve bulunduğu yerden yaklaşık 20 saat süren çalışma ile çıkartılan Pegasus Havayolları'na ait 'Zeynep' isimli uçağın söküm işlemine başlandı. Uçağın söküm işlemlerinin bir ayda tamamlanacağı belirtilirken, bütün parçaların İngiltere'ye gönderileceği belirtildi.

Trabzon'da uçak pistten çıktı
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Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait PC 8622 sefer sayılı 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. Uçak, iniş takımlarının balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabildi. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, uçak 20 saat süren operasyonla saplandığı yerden kurtarılarak Trabzon Havalimanı’nda güvenli bir bölgeye çekildi.

O uçak kütüphane olacak
O uçak kütüphane olacak

Trabzon Havalimanı apronunda taksi pozisyonunda bekletilen 'Zeynep' isimli Pegasus Havayolları'na ait uçağın akıbeti 200 gün sonra belli oldu. Sigorta şirketi tarafından ihaleye çıkılan ve ‘Aytral’ isimli bir firma tarafından ihalesi alınan uçağın söküm işlemlerine başlandı. 9’ü Türk, 6’sı yabancı uçak mühendisleri olmak üzere 15 kişilik ekip tarafından uçağın parçaları büyük bir titizlikle tek tek sökülerek özel kutulara yerleştiriliyor. Pistten çıkan ‘Zeynep’ isimli uçağın gövde işlemi 3-4 parçaya bölündükten sonra gemi ile diğer parçaları ise uçakla İngiltere’ye gönderilecek. Trabzon Havalimanı apronunda oluşturulan bir alanda uçağın etrafı çevrilirken burada söküm işlemlerine devam ediliyor. Söküm işleminin 1 ayı bulabileceği belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 20 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Ankara-Trabzon seferini yaparken Trabzon Havalimanı'na 13 Ocak akşamı indikten sonra pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla Trabzon Havalimanı saat 04.00'ten itibaren 24 saatliğine uçuşa kapatılmıştı. Havalimanının uçuşlara kapatılmasının ardından uçağı bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları kapsamında ilk olarak 500 ve 350 tonluk vinçler uçağın hemen yanına kurularak çalışmalara başlandı. Uçağın pist üzerine indirilmesi çalışmasına yaklaşık 100 kişilik bir ekip katılırken, operasyonda uçağın zarar görmemesi ve tek parça halinde bulunduğu yerden çıkartılması için büyük gayret gösterildi. Çok yavaş hareket ettirilerek Trabzon Havalimanı'nda güvenli bir yere çekilen uçağın kurtarma çalışmaları 20 saat sürdü.

Öte yandan, kaza sonrası Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kütüphane, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak amacıyla Pegasus Havayolları'ndan istenmiş ancak belediyeye olumlu bir dönüş yapılmamıştı.

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