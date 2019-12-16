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Gündem
AA
16.12.2019 - 00:50, Son Güncelleme:

Trabzon'da Afganların düğünü kötü bitti

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Trabzon'da Afganların düğünü kötü bitti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde yakılan maytapların dumanından etkilenen Afganistan uyruklu 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

Afgan uyruklu Basire Soltani ile Farzad Amiri çiftinin Uzunsokak'taki düğün salonunda gerçekleştirilen düğün törenine katılan davetliler, pastanın üzerinde yanan maytapların dumanından etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 20 kişiye müdahale etti.

Bazı davetliler salondan kendi imkanlarıyla çıktı, mide bulantısı, baş dönmesi ve baygınlık geçirenlere sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Aralarında çocukların da olduğu 20 Afgan hastanelerde tedavi altına alındı.

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