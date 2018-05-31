Toplumda birlik ekonomide güven

SEÇİM BARAJI YÜZDE 5’E İNECEK

“RTÜK siyasi etkilerden arındırılacak, TRT satılacak.



İnternet özgürleştirilecek. Kolektif içerik üreten mecralara ve sosyal medyaya erişimin önündeki engeller kaldırılacak.



Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü sağlayan, yeni bir anayasa yapılması için inisiyatif alınacak.



Milletvekili dokunulmazlığı ‘kürsü masuniyeti’ dışında kaldırılacak.



Seçim barajı yüzde 5’e indirilecek.



Polislerin özlük hakları iyileştirilecek ve ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak. Uzman er ve erbaşlara görev süreleri sonunda kadroya geçme fırsatı sunulacak.



Öğretmenlerin ek ders ücretleri arttırılacak.



Öğretmenin ve sağlık personelinin mevcut performans sistemi kaldırılacak.



‘İYİ KENT MODELİ’ GELECEK

İnsan doğasına, ülkemizin tarihi ve doğal zenginliklerine ve binlerce yıllık Anadolu kültürüne uygun bir kentleşme anlayışına sahip ‘İYİ Kent Modeli’ hayata geçirilecek.



‘Türkiye Bütünleşik Su Projesi’ hayata geçirilecek.



Çiftçinin, mazotu yüzde 50 indirimli alması sağlanacak.



KADIN BAKANLIĞI KURULACAK

Koruyucu sağlık hizmetleri ücretsiz ve kesintisiz olacak. Emeklilerden muayene ve ilaç katkı payı alınmayacak. Sağlık akademisi ve Kadın Bakanlığı kurulacak.



Düzenli geliri olmayan yoksul ailelere, ‘İYİ Kart’ uygulaması ile aylık net asgari ücretin yarısı tutarında düzenli gelir sağlanacak.



Genç işsizlere, iş bulana kadar aylık 500 TL vatandaşlık maaşı bağlanacak.



Emeklilere yılda iki kez bayramlarda, 1500’er lira ikramiye verilecek.



İhtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan çocuklarının, 36 aya kadar gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem kurulacak.



Tip-1 diyabet hastası çocuklarımızın tanı ve tedavisinde kullanılan cihaz masraflarını SGK kapsamına alacağız.



SİYASİ AHLAK YASASI ÇIKARILACAK

İktidarımızın ilk altı ayında ‘Kamuda Şeﬀaﬂık ve Siyasi Ahlak Yasası’ çıkartılacak.



FETÖ’nün siyasi bağlantılarını ortaya çıkartacağız, yargıya teslim edeceğiz.



Bölücü terör örgütü ile mücadeleye, gerek kentlerde gerekse kırsalda vatandaşımızın huzur ve güvenini korumaya azami özen göstererek kararlı bir biçimde devam edeceğiz. Terörle mücadele, hukuk devleti prensiplerinden taviz vermeden, ‘dengeli’ ve ‘oranlı’ olarak yürütülecek.



Aile içi şiddet, kadın cinayetleri, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti ve çocuk istismarı gibi toplum vicdanını kanatan suçlar için önleyici ve ıslah edici özel tedbirler almak üzere ‘Suçların Önlenmesine Dair Kanun’ çıkaracağız.



Başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere, tüm askeri liseler, Harp Akademileri ve GATA yeniden faaliyete geçirilecek. ”



AĞA PAŞA REİS YOK

Akşener, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Yorgun, bıkkın, mutsuz ve umutsuz insan sayısı yüzde 80’lerin üzerindedir. Cumhuriyet ve demokrasinin tüm uygulamaları, Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı taşıyan herkese eşit biçimde sağlanacaktır. Taşıdığımız kimlik belgelerimiz dışında, ağa da yoktur, paşa da yoktur, reis de yoktur. Milletimizin, adalet mekanizmasına güveni temelden sarsıldı. Ülkesini adil bir biçimde yönetemeyen yöneticiler, barbarlık çağından kalmış kişilerdir. Toplumumuz, ‘bizim gibi düşünenler’ ve ‘bizim gibi düşünmeyenler’ olarak kamplara bölünmüş. İnsanlarımızın temiz duyguları, dini inançları üzerinden oy devşirme dönemini kapatmak zorundayız.”