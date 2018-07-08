Topal Dursun'un oğlu son Başbakan Yıldırım

ERZİNCAN’ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde 20 Aralık 1955’te doğan Yıldırım, hikâyesine “Ben Erzincan Refahiye’nin Kayı Köyü’nden Topal Dursun’un oğlu…” sözleriyle başlıyor. 16 yaşındayken, 38 yaşındaki annesini kaybeden Yıldırım’ın çocukluğundaki en büyük zevki tarlalara uzanıp gökyüzünden geçen uçakları seyretmek ve “Acaba bir gün ben de binebilir miyim, uçmak nasıl bir şeydir” diyerek hayal kurmaktı. Kendisine tarla işlerinde yardımcı olması için Yıldırım’ı sık sık okuldan alan babası, öğretmenin “Dursun Bey, bu çocuk iyi okuyor. Bırak da okusun, dersten alma artık” demesi üzerine oğlunu okumaya devam etmesi için İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına gönderdi. 1970’te Piri Reis Ortaokulu’nu, 1973’te Kasımpaşa Lisesi’ni ve ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’ni bitiren Yıldırım, öğretmen Semiha Hanım ile 1975’te evlendi.









ERDOĞAN’LA TANIŞMASI

Yıldırım, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile nasıl tanıştığını ise şu sözlerle anlatıyor: “Cumhurbaşkanımızla Kasımpaşa’da tanıştık. Ben orta, lise eğitimimi Kasımpaşa’da yaptım. 70’li yılların sonunda, Milli Selamet Partisi’nde siyaset yapıyordu gençlik kollarında ve Camialtı Tersanesi’nde futbol oynuyordu, o vesileyle tanıştık. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca, ben de orada İDO’nun Genel Müdürü oldum, 94-99 yılları arasında birlikte çalıştık ve orada İDO’yu Marmara’da, boğazlarda çok büyük bir başarılı şirket haline getirdik. Ben görevi 1999’da bıraktığımda İDO hızlı deniz taşımacılığında dünyanın en büyük şirketiydi.”





Dursun Yıldırım



Yıldırım, 11 yılı aşkın süreyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. Türkiye’nin prestijli projelerine imza atan ve ‘mega projelerin mimarı’ unvanını kazanan Yıldırım, ‘icracı bakan’ ve ‘yolların mimarı’ olarak da tanındı. “Yolların kralı olmaz, kuralı olur” sözleri ile hep kurallara dikkat çekti. 22 Mayıs 2016’da Ahmet Davutoğlu’ndan görevi devralarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 27. Başbakanı oldu. Başbakan olduktan hemen sonra “Dostlukları arttıracağız, düşmanları azaltacağız” diyerek dış politikada yeni bir sayfa açtı. Türkiye’de ve yurtdışında mevkidaşlarını yaptığı esprilerle güldürdü. İngiltere Başbakanı Theresa May’i ortak basın toplantısında, “Avrupa Birliği’ne giren de pişman girmeyen de” sözleriyle gülümsetti. Yıldırım, iç siyasetteki sert havayı da yumuşattı. Dili sürçtüğünde ya da sesi kısıldığında, “Sesim kısıldı, önemli olan sesin kısılması değil icraatların devam etmesi” dedi. Gün geldi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çay içmeye davet etti, gün geldi kendi yaptığı hatalara güldü, güldürdü. Örneğin; Rabia işaretinin sıralamasını unuttuğunda “Yine sıralamayı karıştırdım” diyerek hem kendisi güldü hem de salondakileri güldürdü.



“Mesele memleket meselesiyse bir Ali değil, bin Ali feda olsun” dedi, “Yüze vurur ifadesi yeniden tek başına iktidarız bir tanesi” diyerek video çekti.



PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEDİ

Yıldırım’ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi “Bu kalkışmayı yapanlar bedelini en ağır şekilde ödeyecektir” çıkışı unutulmadı. Görev süresi boyunca yaşadığı zor günleri ise, “Son 2 yılda bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi” diye anlattı. Esprili kişiliğinin yanında Başbakan Yıldırım’ın hüzünlü anları da zaman zaman kameralara yansıdı. Yıldırım, “Şu yüce dağları duman kaplamış…” isimli Erzincan türküsünü duyduğunda, “Memleketimin türküsü” deyip uzaklara daldı. Ve 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle ‘Başbakanlık’ makamı kalktı. Yıldırım bu durumu da kendine has üslubu ile anlattı: “Türkiye böylece yeni bir hükümet sistemi ile tanışacak. 2019’da ben yokum ha” dedi. Yıldırım, Başbakanlık’taki son günlerinde de, “Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağım, dükkânı kapattık” dedi.









AÇILIŞLARLA GEÇEN 2 YIL

BAŞBAKAN Yıldırım’ın “Aşkımız hiç bitmesin, Keçiören Metrosu gibi olsun” sözleriyle açtığı Keçiören Metrosu ilk projelerden oldu. Yıldırım’ın, geride kalan 27 ayında bazılarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’la katıldığı temel atma ve açılış programları şunlar: ”Mersin Şehir Hastanesi-Yozgat Şehir Hastanesi açılışı, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreni, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Kesimi açılışı, Zigana Geçidi temel atma töreni, Çanakkale Havalimanı Terminal binası açılışı, TEM Edirne Karaağaç Meriç Köprüsü açılışı, Çandarlı Otoyolu temel atma töreni, Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu açılışı, Lojistik Destek Gemisi’nin denize indirilmesi, Yenikent-Temelli yolu temel atma töreni, Ankara-Kahramankazan yolu temel atma töreni, ‘Türkiye’nin Otomobil’i için atılan imzalar, Kemaliye-Dutluca yolu temel atma töreni, Keçiören’de 34 eğitim tesisinin temel atma töreni, Orman Bakanlığı’nın 375 dev eser açılışı, Üsküdar-Ümraniye Metro hattı açılışı, Fotovoltaik Güneş Modülü Fabrikası ve Ar-Ge merkezi temel atma töreni.